Moncampus: esperienze di rigenerazione umana in Monferrato

Un luogo e un tempo per ricostruire se stessi, mettendo al centro la cura della persona in armonia con la natura. In Piemonte, nella suggestiva terra del Monferrato, il cui paesaggio è un bene protetto dall’Unesco, nasce il progetto MONCAMPUS, esperienze di rigenerazione umana. Uno spazio per immaginare il futuro e cambiare il mondo, partendo dal singolo e dalla comunità. «Per costruire tempi nuovi, ci vogliono donne e uomini nuovi. Ci interessano le grandi sfide del futuro e quelle piccole, dentro di noi. Pratichiamo il cambiamento a cominciare da noi stessi», spiegano da Moncampus.

Da luglio a settembre, in calendario una serie di laboratori e campus che offriranno l’occasione di incontrare e confrontarsi con maestri del pensiero, artisti, filosofi, musicisti e studiosi delle materie più diverse, nell’arco di un weekend o di una settimana. Gli appuntamenti si svolgono in un’area immersa tra le colline del Monferrato con tanti e affascinanti borghi da riscoprire: Murisengo, Colcavagno, Cocconato, Montiglio, Cunico, Montechiaro, un vero tesoro culturale, un patrimonio di tradizione, sapienza, mestieri antichi e saggezza contadina da preservare e valorizzare.

Il campus propone quindi attività formative che, data la loro durata di un weekend o di una settimana, prevedono diverse modalità di ospitalità diffusa e una forte connessione con il territorio circostante, ricco di soluzioni residenziali alternative. Moncampus è così anche un’occasione per approfondire la bellezza di una terra unica, condividerne i valori e offrire opportunità di crescita, convinti che questo sia uno dei tesori culturali ed economici dell’Italia.

Le esperienze di Moncampus

Moncampus è promosso da “We Art Ets”, associazione di recente costituzione, di cui fanno parte Antonella Parigi (Presidente), Steve Della Casa, Carlo Gloria Serpi, Gianluca Gozzi, Rossella Postiglione, Giorgia Tomatis.

Dall’8 al 10 luglio, “MIND AND MOVE”, con Amir Lafdaigui, chinesiologo e specialista del movimento umano, Luca Ostacoli, psichiatra, professore di Psicologia Clinica dell’Università di Torino, Rossella Postiglione, chinesiologa, Nicoletta Rebaudengo, neurologa presso Humanitas Gradenigo, in collaborazione con Mind To Move, presso la Chiesa sconsacrata di San Michele a Murisengo – Colcavagno. Durante i tre giorni di campus, i professionisti di Mind To Move propongono momenti unici in cui dedicarsi al presente e a se stessi, tra mindfulness, movimento, respiro e camminate esperienziali tra i borghi del Monferrato, in piena armonia con la natura e con gli altri iscritti.

Dal 15 al 17 luglio, “Coltivare pensiero critico”, con Matteo Saudino, professore di Filosofia e ideatore del popolare canale YouTube di divulgazione filosofica e storica BarbaSophia. A Murisengo, per tre giorni, i partecipanti sono coinvolti in un intenso laboratorio filosofico durante il quale, “in compagnia” di Socrate, Epicuro, Ipazia, Agostino, Spinoza, Kant, Kierkegaard, Virginia Woolf e Heidegger, mettono in pratica la preziosa arte del pensiero critico, per fare della propria vita un progetto autentico, fondato sulla scelta e sulla responsabilità.

Dal 23 al 26 luglio e dall’1 al 4 settembre, “Awareness Campus”, con Gabriele Vacis, regista teatrale e drammaturgo, Roberto Tarasco, inventore della scenofonia, e gli attori diPEM, presso Murisengo e Colcavagno. In sei giorni, immersi nella natura del Monferrato, si parte dal camminare, l’azione corporea più elementare. Camminare consapevolmente, ascoltando il proprio corpo e anche quello di chi abbiamo accanto.