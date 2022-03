MUSEOCITY 2022 per tre: gli appuntamenti tra Milano, Brescia e Bergamo

90 istituzioni pubbliche e private, tra musei d’arte e scientifici, archivi d’artista e archivi d’impresa, per riscoprire i luoghi della cultura, in tutta Milano e ben oltre: la sesta edizione d MUSEOCITY, la manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata in collaborazione con l’Associazione Museocity, torna in presenza, dal 4 al 6 marzo 2022 e, per la prima volta, si diffonderà anche a Bergamo e Brescia, le città scelte come Capitali Italiane della Cultura del 2023. Decine i percorsi da attraversare e centinaia gli appuntamenti in programma, sia in situ che online, tra visite guidate, laboratori per bambini, conferenze, incontri, aperture straordinarie e iniziative speciali, accomunate da un unico tema conduttore, le “STANZE DELL’ARTE”, focalizzato sugli edifici che ospitano i musei, raccontati dai loro curatori e direttori.

MUSEOCITY 2022: le new entry di Milano e di Brescia e Bergamo

Tra le Istituzioni presenti per la prima volta, ci sono l’Archivio Emilio Scanavino, ospitato in una palazzina di inizio ‘900, una volta sede di un noto laboratorio professionale fotocolor. E poi l’Archivio Negroni, che propone un corso introduttivo al bassorilievo con esercizio pratico, l’Associazione Culturale Mosè Bianchi, Pompeo Mariani, Elisabetta Keller, con l’apertura dell’ex Atelier della Keller, oggi sede degli archivi dei tre artisti. E ancora, la Fondazione Francesco Somaini Scultore, ex atelier dello scultore in un palazzo storico del FAI, inaugurato a settembre 2021, la Fondazione Luciana Matalon, spazio nel cuore di Milano dedicato all’arte contemporanea, l’Officina Rancilio 1926, progetto in itinere alla scoperta degli oggetti di design custoditi nei musei cittadini di Parabiago.

E poi si va a Brescia e Bergamo. La Leonessa partecipa con le quattro sedi gestite da Fondazione Brescia Musei – Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco archeologico di Brescia Romana, Pinacoteca Tosio Martinengo e Museo delle Armi “Luigi Marzoli”-, con il Museo Diocesano e con la Casa Museo di Palazzo Tosio. Nella città dei Mille saranno invece coinvolte l’Accademia Carrara, il Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”, il Museo delle storie di Bergamo, il Palazzo della Ragione, il Palazzo e Giardini Moroni.

Le iniziative dell’Associazione MuseoCity e alcuni appuntamenti da non perdere

Oltre al coordinamento del programma generale, l’associazione Museocity cura e organizza direttamente alcune tra le più importanti iniziative della manifestazione, tra le quali, dal 4 al 6 marzo 2022, l’itinerario MUSEO SEGRETO, curato da Federica Giacobello con la supervisione di Gemma Sena Chiesa, dedicato alle “Stanze dell’Arte”. L’attenzione sarà rivolta alle sedi, palazzi storici o di nuova creazione, che ospitano le diverse istituzioni partecipanti, ci si focalizzerà anche sulle sale espositive, si scopriranno particolari architettonici e decorativi inediti, e allestimenti storici o contemporanei. Si racconterà anche di altre “stanze”, perlopiù semplici laboratori, dove l’opera d’arte è stata creata.

Inoltre, sabato, 5 marzo, Palazzo Reale ospiterà “Il Museo Sottopelle: la differenza insegna”, un convegno curato da Anna Detheridge sull’innovazione nei Musei del post-Covid, con un dibattito che proporrà best practice e spunti di riflessioni sul tema della differenza, dell’accessibilità e dell’inclusività.

Da segnalare tra le altre iniziative: le aperture straordinarie della Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione (BERGAMO) e di Casa Museo di Palazzo Tosio (BRESCIA); la visita guidata del MUMAC – Museo della Macchina per il Caffè di Gruppo Cimbali, che celebra quest’anno il decimo anniversario dalla sua fondazione; il laboratorio proposto dal Museo Popolo e Culture PIME, in cui il visitatore sperimenta in prima persona cosa significa realizzare una camera delle meraviglie; il gioco online di Fondazione Pirelli; la visita guidata alla scoperta della Storia del Monastero di San Vittore del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci; la serata-tributo a Pasolini, con musica elettronica, arte e contenuti audiovisivi, proposta da Le Cannibale al PAC.

Il programma completo di tutte le iniziative sarà disponibile su museocity.it, su yesmilano.it e, per rimanere aggiornati a portata di mano – ed evitare di perdere la bussola -, anche su app.museocity.it, dove si potranno anche sperimentare alcune proposte di itinerari.