Natura e cultura da BAM: il 2023 della Biblioteca degli Alberi di Milano

264 appuntamenti e progetti, tra incontri, talk, performance, workshop, per mettere in dialogo cultura, arte, tecnologia, ambiente e natura. Con l’arrivo della primavera, è stata presentata la stagione 2023 di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, con una ampia programmazione ideata e diretta dal direttore generale culturale, Francesca Colombo, e che animerà gli oltre 10 ettari del parco pubblico tra Piazza Gae Aulenti e il quartiere Isola. Inaugurato il 27 ottobre 2018 e realizzato dai designer paesaggisti Petra Blaisse e Piet Oudolf, insieme allo Studio Inside-Outside, BAM ospita più di 100 specie diverse, 500 alberi disposti in 22 anelli e 135mila piante. E per il quinto anno, la programmazione culturale aprirà questo spazio prezioso, una “biblioteca” dedicata al mondo vegetale da scoprire, alla comunità.

«BAM è ormai diventato un luogo iconico per la città. E questo è certamente merito della magia sprigionata dalla natura e dal verde, che qui sono sempre protagonisti assoluti, ma anche dell’impegno delle persone che appartengono all’ampia comunità che BAM coinvolge ogni giorno. E che rende possibile la realizzazione di palinsesti culturali ricchi e diversificati», ha dichiarato l’assessora all’Ambiente e Verde, Elena Eva Maria Grandi, intervenuta durante la conferenza di presentazione della programmazione 2023. «Oggi, però, voglio ringraziare la Fondazione Catella per un progetto in particolare, l’albergo delle api, che come Amministrazione patrociniamo. Spero davvero che arrivino tante valide idee per quello che sarà un vero angolo di natura e scienza in mezzo alla città, a dimostrazione di come, anche in un contesto fortemente urbano e antropizzato, sia possibile riportare la biodiversità».

Il calendario 2023 prevede incontri ispirati al binomio natura/cultura concepiti con format a cadenza quasi quotidiana, che renderanno il parco un teatro a cielo aperto, un luogo di confronto sui grandi temi della contemporaneità e un palcoscenico per le giovani generazioni. «Condivisione, responsabilità e partecipazione sono i principi che guidano la visione strategica e la missione di Fondazione Riccardo Catella: promuovere la cultura della sostenibilità nello sviluppo del territorio per contribuire a costruire insieme una città più bella, inclusiva, vivace, sicura e verde», ha dichiarato Kelly Russell Catella, direttore generale Fondazione Riccardo Catella, istituzione che promuove il progetto BAM. «Con questo stesso approccio affrontiamo ogni giorno l’ambiziosa sfida del progetto BAM – Biblioteca degli Alberi Milano pensato per migliorare la vivibilità delle persone in città e offrire straordinarie esperienze culturali nel verde urbano», ha continuato Catella.

Confermato per la terza edizione il ciclo Dialoghi per l’Ambiente, che esplora la relazione tra essere umano e habitat naturale e che quest’anno si focalizzerà sul tema “Pianeta Cibo. Nutrire l’umanità, rispettare il Mondo”. L’iniziativa prevede cinque incontri ideati da BAM con Fondazione Corriere della Sera. Compie due anni il progetto Radici – Adotta il tuo Albero @BAM, che ha visto numerosi cittadini, associazioni e aziende coinvolte nell’adozione di 213 tra singoli alberi e intere foreste circolari. Nel 2023 entra in gioco anche la microfauna, con il concorso per la progettazione di due Bugs Hotel, lanciato da BAM e patrocinato dal Comune di Milano con il duplice obiettivo di favorire il ciclo vitale delle specie di insetti impollinatori ed educare alla salvaguardia del nostro ecosistema.

Torna per la seconda edizione BAM Circus – Il Festival delle Meraviglie al Parco, in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio. Il Festival, ideato e diretto da Francesca Colombo, vede protagonista il teatro di strada e il circo contemporaneo e si sviluppa intorno alla “Meraviglia”. L’edizione di quest’anno si apre venerdì 26 maggio con la spettacolare e mozzafiato camminata funambolica dal Bosco Verticale all’UniCredit Tower di Andrea Loreni, accompagnato dalle musiche originali commissionate da BAM al musicista Cesare Picco.

Da mercoledì 7 a sabato 9 giugno torna, per il terzo anno, BAM OPEN AIR DESIGN, rassegna a cura di Alida Catella, CEO di COIMA Image, dedicata all’avanguardia del design outdoor arricchita da pillole e riflessioni dedicate al tema: una produzione site-specific che nasce per essere vissuta sui prati del parco. In partnership con Volvo sarà invece presentato il progetto di arte contemporanea “Visioni Diacroniche – Mondi in dialogo tra ecosistemi naturali e arte contemporanea digitale” curato da BAM e MNAD con 4 lecture performative con Ayman Zedani, Natalia Trejbalova, Trevor Paglen e Nazgol Ansarinia.