Nove itinerari per riscoprire Milano: il progetto ScopriMI di Ad Artem

Cominciano ufficialmente domani 28 marzo i tour esperienziali che compongono il progetto ScopriMI, presentato da Ad Artem e organizzato con il patrocinio del Comune di Milano e della Città Metropolitana di Milano.

Il progetto ScopriMI in breve

Il progetto ScopriMI può essere raccontato semplicemente come un invito, ai turisti ma anche agli stessi cittadini del capoluogo lombardo, a immergersi nella città con sguardo nuovo, per scoprire angoli nascosti e dettagli che ne testimoniano l’immensa ricchezza culturale.

L’obiettivo è dunque quello di rendere accessibile a tutti la conoscenza della bellezza artistica e della stratificazione storica di Milano, favorendo un rapporto diretto e partecipativo con la città e promuovendo l’educazione al suo patrimonio senza barriere di accesso: i cittadini sono invitati a vivere Milano come un laboratorio a cielo aperto, dove si incontrano memoria e scoperta.

Interessante è poi che l’esperienza proposta in ognuno di questi tour non sia semplicemente passiva: i partecipanti sono infatti coinvolti in tutta una serie di attività interattive, workshop e momenti di osservazione guidata che stimolano una lettura critica della città.

Come sottolineato dall’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, l’obiettivo è promuovere una «cittadinanza consapevole», dove la divulgazione si fa esperienza partecipata.

Gli itinerari di ScopriMI

Il palinsesto dei nove itinerari copre un arco temporale che va dalla Mediolanum capitale dell’Impero ai cluster avveniristici di CityLife. Si parte dai sotterranei delle basiliche per ricostruire la pianta romana con il “passo” dell’archeologo, muniti di un giornale di scavo, per poi tuffarsi nelle dinamiche di potere della Piazza dei Mercanti medievale, tra fazioni e corporazioni in lotta.

Il genio di Leonardo diventa invece un pretesto per esplorare il metodo creativo rinascimentale nel percorso Leonardo genio di corte – Caccia ai segreti di Leonardo, mentre il Seicento di Manzoni viene letteralmente “riscritto” dai partecipanti, chiamati a confrontare la prosa dei Promessi Sposi con le cicatrici della Milano contemporanea.

Particolare attenzione è inoltre rivolta al Novecento, declinato in tre atti: si va dalla rifrazione della luce dei futuristi – con l’ausilio di occhialini speciali per “entrare” nella Rissa in Galleria di Boccioni (in collaborazione con Galleria Campari) – fino al racconto dei reporter impegnati a documentare il passaggio dal Boom economico agli Anni di Piombo.

Il percorso approda infine alla Milano del presente, quella dei “giganti” di Porta Nuova e delle torri di CityLife, analizzate non come semplici oggetti architettonici, ma come nuove modalità di abitare lo spazio pubblico.

Per maggiori informazioni sui tour di ScopriMI: http://www.adartem.it