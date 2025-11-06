Dopo la tappa estiva sul tema della Soglia, Popsophia torna ancora a Pesaro con una nuova esperienza tra arte, tecnologia e filosofia. Dal 18 al 21 novembre, la Chiesa del Suffragio del Centro Arti Visive Pescheria ospita Passages, una nuova versione della mostra di MeGa – MetaGallery, la galleria modulare virtuale che utilizza gli strumenti della tecnologia per trasformare l’idea stessa di esposizione, tra spazio fisico e dimensione digitale.

Curata da Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia, la mostra propone al pubblico un viaggio sensoriale e concettuale nel tema del “passaggio” – tra dentro e fuori, visibile e invisibile, corpo e immagine – attraverso percorsi labirintici, installazioni luminose e visori VR. Le visite guidate, previste dal 18 al 20 novembre dalle 16 alle 18:30, permetteranno ai visitatori di immergersi in un ambiente in costante trasformazione, dove l’arte si traduce in una esperienza sinestetica. La galleria digitale MeGa evolve così in un nuovo formato, come un ecosistema interattivo che integra suoni, luci e architetture virtuali per raccontare, nella chiave pop-filosofica di Popsophia, il rapporto tra umano e artificiale.

«La galleria MeGa è il segno tangibile della ricerca artistica e filosofica di Popsophia e la nuova versione della mostra è il “farsi opera” del passaggio rivoluzionario tra reale e virtuale che tutti stiamo vivendo. Durante l’evento dedicato alla filosofia dell’immagine digitale racconteremo anche le prossime tappe del viaggio di MeGa, richiesta dai centri più importanti dell’arte italiana», ha spiegato Ercoli.

L’evento si concluderà venerdì, 21 novembre, alle 17, con un appuntamento aperto al pubblico che intreccia musica, video e riflessioni sull’immagine digitale. Il sassofonista Leonardo Rosselli accompagnerà una serie di interventi dedicati alla nuova frontiera dell’arte contemporanea: dal sindaco Andrea Biancani alla dirigente del Liceo Mengaroni, Serena Perugini, dal direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna Enrico Fornaroli all’architetto Francesco Conserva di Open Project. Il presidente di Popsophia Evio Hermas Ercoli presenterà le opere sinestetiche della mostra, mentre Lucrezia Ercoli chiuderà l’incontro con una riflessione sulla “visual culture” e i confini dell’immagine nell’era dell’intelligenza artificiale.

«Con la galleria di Popsophia alla Pescheria continuiamo il percorso di rinnovamento che vogliamo affrontare sul versante dell’arte», ha dichiarato il sindaco Andrea Biancani. «Crediamo che esperienze come questa, capaci di coniugare sperimentazione e partecipazione, possano trasportare Pesaro nella modernità e valorizzare il nostro territorio come laboratorio culturale d’avanguardia».