20 anni in tre giorni, per ricordare le tantissime parole scritte, messe su carta, lette ad alta voce oppure in mente, traslate, tradotte e citate. Per celebrare, anzi, visto l’argomento, per sottolineare le due decadi di attività, Postmedia Books presenta “Postmedia Parole”, dal 13 al 15 maggio 2022, dalle 17 alle 21, tre giorni di incontri a tu per tu con i tanti autori pubblicati dalla casa editrice, allo Spazio Maria Calderara, in via Lazzaretto 15, a Milano.

Postmedia Parole: 20 anni di libri in tre giorni

Postmedia Books fu fondata nell’ottobre del 2002 a Milano, su impulso di Elena Molinaro e Gianni Romano. In questi 20 anni ha pubblicato oltre 330 titoli sulla diverse sfumature della comunicazione visiva, con collane di arte, architettura, design e fotografia, rendendo disponibili in lingua italiana autori internazionali come Hal Foster, Nicolas Bourriaud, Boris Groys, David Joselit e pubblicando italiani – all’epoca – emergenti quali Teresa Macrì, Roberto Pinto, Raffaella Perna, Domenico Quaranta e tanti altri.

Nel bellissimo esempio di archeologia industriale in via Lazzaretto si alterneranno vari autori, curatori e critici a disposizione del pubblico attorno a dei piccoli tavoli dove firmeranno copie e risponderanno alle domande dei visitatori mentre alle 19:00 viene ospitata una conferenza legata ai temi di alcuni titoli pubblicati (arte e confini, nuovi media, performance, l’editoria e Duchamp). Un tavolo è dedicato ai titoli della casa editrice e ad alcuni prodotti di Sartoria editoriale.

Di seguito il programma dei talk.

Venerdì 13 maggio

18:00 Chiedilo a Culomiao (che regala disegni e firma anche copie)

8:00 Chiedilo a Gabriele Picco e Pasquale Leccese (che firmano anche copie)

19:00 Lecture _ Domenico Quaranta

Sabato 14 maggio

17:00 Chiedilo a Alessandro Castiglioni e Francesca Guerisoli

18:00 Conversazione _ Roberto Pinto e Giorgio Bacci

19:00 Lecture _ Teresa Macrì

Domenica 15 maggio

17:00 Chiedilo a Stefano Mirti e Alessandro Mininno

17:00 Chiedilo a Mauro Zanchi e Cristina Casero

19:00 Lecture _ Marco Senaldi

Lo spazio Maria Calderara

E l’occasione sarà buona anche per conoscere lo Spazio Maria Calderara, nel cuore di Milano, tra Porta Venezia e Piazza della Repubblica, in quella che, dal 1985 al 2000, fu la Galleria Christian Stein e, prima ancora, una antica fonderia. Nel 2000, un restyling svolto dagli architetti Berselli Cassina Associati e Maria Calderara ha messo in risalto la struttura dello spazio, conservandone le caratteristiche ex-industriali e unendo lo showroom alla ex galleria Stein. Lo Spazio Maria Calderara è diviso da tre colonne in acciaio che si affiancano alle tre di ghisa originali di inizio ‘900, a sostegno del soppalco già esistente, permettendo di avere oltre 200 metri quadrati di superficie espositiva.

Per Maria Calderara, designer specializzata nella gioielleria e nell’abbigliamento, si tratta di offrire un nuovo spazio per la cultura alla città di Milano, libero dagli schemi: in via Lazzaretto 15, infatti, si alterneranno mostre, concerti, presentazioni e festival editoriali. «È un luogo a cui sono molto legata – ricorda Maria Calderara – con una incredibile storia anche per quanto riguarda i suoi rimaneggiamenti architettonici: ricordo che nel 1983 al momento di realizzare i pavimenti nello showroom, Mario Merz, che all’epoca stava preparando una mostra alla Galleria Stein, passava mattino e sera incuriosito a controllare lo stato dei lavori».

Dopo “Excitatio”, progetto di Marco Flò Meneguzzo e curato da Francesca Interlenghi, dedicato al corpo femminile, con le fotografie di Debora Barnaba e i quadri di Nayra Martín Reyes, nei prossimi giorni sarà la volta di “Postmedia Parole”. Infine, continuando in questa stagione, Spazio Maria Calderara ospiterà la personale dedicata all’architetto, artista e storico dell’architettura Gianni Pettena, realizzata in collaborazione con la Galleria Giovanni Bonelli.