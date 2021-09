A Padova, spazio agli artisti under 35, con il progetto MAC

Nasce a Padova MAC, un progetto dell’Ufficio Progetto Giovani – Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova – che ha lo scopo di attivare dinamiche artistico-culturali in dialogo con il territorio grazie al supporto a giovani artisti e artiste. Il progetto, curato dal team Area Creatività dell’Ufficio Progetto Giovani, Stefania Schiavon, Caterina Benvegnù, Patrick Grassi, Elisa Pregnolato, e realizzato con il supporto della Regione Veneto nell’ambito del Piano di interventi in materia di politiche giovanili “Capacitandosi” DGR 198/2020 e DGR 1302/2020, offre gratuitamente a quattro artisti, selezionati tramite bando, una postazione di lavoro – studi condivisi in Piazza De Gasperi a Padova – per circa nove mesi. Gli artisti e le artiste under 35 che hanno preso posto a MAC 2021 a partire da giugno sono: Martina Camani, Jonel Zanato, Miamisafari (Alessia Prati e Matias Julian Nativo) e Maria Pilotto.

MAC non offre solo uno spazio di lavoro e condivisione, con sostegno alla ricerca grazie al team di progetto Area Creatività Ufficio Progetto Giovani e alla collaborazione dei tre giovani curatori e curatrici del territorio, Stefano Volpato, Francesca Manni e Giovanni Paolin, ma anche consulenze personalizzate, un sostegno concreto per la produzione e approfondimenti dedicati con professionisti del settore.

Tra le partnership che andranno a completare la struttura complessa del progetto vi sono Centrale Fies e BJCEM Mediterranea 19, nella cui programmazione è presente l’artista palestinese Dina Mimi, che ha già condotto un workshop con gli artisti e le artiste di MAC 2021, i Dipartimenti di Beni Culturali e di Scienze Storiche, Geografiche e dell’antichità dell’Università degli Studi di Padova, Cescot, ente di formazione e GAI – Giovani Artisti Istituzionali.

La volontà è quella di supportare la ricerca e la produzione artistica dei partecipanti creando un tessuto di relazioni con personalità del settore, ricercatori e ricercatrici di differenti discipline e istituzioni per lavorare in modo transdisciplinare attraverso il confronto, per un arricchimento personale, professionale e che possa tradursi in restituzione attiva sul territorio.