Venerdì 14 aprile, a partire dalle 10, presso le Ex Vetrerie Sciarra in via dei Volsci 122 a Roma, si terrà la giornata di apertura dedicata al progetto “San Lorenzo Defence”, un piano complesso e articolato finalizzato alla costruzione di un distretto tecnologico culturale evoluto, finanziato dal Ministero dell’università e della ricerca e dalla Regione Lazio, nell’ambito dell’avviso pubblico di LAZIO INNOVA, accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche” (APQ6) – Stralcio “Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali”.

“SanLo” vede interagire, per la prima volta in Italia, nel settore della ricerca e delle produzioni in ambito artistico, un’Accademia di Belle Arti (RUFA), due Università statali (La Sapienza e Università della Tuscia Viterbo) ed un’azienda (Sicheo). Il progetto intende rappresentare un’azione di rigenerazione urbana e sociale, esplorando i linguaggi delle nuove generazioni, per interfacciarsi con il quartiere in maniera aperta e diretta.

San Lorenzo, quartiere simbolo della rinascita culturale della capitale, ha subito diversi mutamenti e oggi si trova, in parte, in uno stato di degrado a causa di molteplici fattori, tra cui la debolezza dell’azione politico-amministrativa di governo del territorio, gli interessi speculativi, la frammentazione del tessuto produttivo, la proliferazione di attività illegali. Il rovescio della medaglia, si esprime nelle tante innumerevoli energie espresse attraverso attività culturali, sociali e d’impresa che fanno di San Lorenzo un territorio ricco ed effervescente. L’obiettivo dell’esperienza è contribuire alla valorizzazione di questo incredibile tessuto, coinvolgendo tutti quei soggetti che, a diverso titolo, lo attraversano o vi dimorano.

Il fine del progetto è quello di incentivare e sviluppare una nuova vocazione “attrattiva” del territorio di San Lorenzo, mettendo al centro dell’interesse i luoghi della cultura e in generale l’arte, gli spettacoli, la socializzazione e la produzione culturale. Elemento portante del progetto è l’applicazione di tecniche di gamification, design innovativo e spettacolarizzazione per promuovere la cultura del territorio, il suo sviluppo e la tutela dei beni culturali presenti, nonché l’aggregazione e la mobilitazione di persone ed energie utili a tale scopo. “SAN LORENZO DEFENCE” è un innovativo videogioco collaborativo free-to-play per piattaforma mobile che unisce le caratteristiche di tre generi videoludici molto famosi ed apprezzati: “Tower defense”, “Real World Adventure” e “Action RpG”.

Alla presentazione del 13 aprile, interverranno Paola Buzi, Direttrice del Digilab Sapienza, il Direttore RUFA, Fabio Mongelli, il Direttore DISUCOM Università della Tuscia, Giovanni Fiorentino, e l’AD Sicheo, Piero Buceti. Emanuele Panizzi, della Sapienza, presenterà il progetto, insieme a Enrico Parisio, RUFA, mentre Francesco Lutrario, di Sicheo, introdurrà il videogame SanLorenzo Defence. In programma anche gli interventi di Claudio Marotta, Consigliere regionale del Lazio e membro Commissione Cultura, e Arianna Camellini, Presidente Commissione Speciale Università Municipio II.

Giovedì, 20 aprile, alle ore 10, presso l’Università di Viterbo, nella cornice dell’Aula Magna Santa Maria in Gradi, si terrà l’incontro di presentazione dei prodotti di ricerca.