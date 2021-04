Pubblicazioni indipendenti tornano: i nuovi numeri d’artista de LA.BANANA

Vi ricordate LA.BANANA? Dopo l’iniziativa A.PORTE.APERTE legata allo scorso lockdown, in cui sono stati raccolti oltre 40 disegni di altrettanti artisti del panorama contemporaneo sia italiano che internazionale, Dario Molinaro e Leo Ragno, i creatori dell’artzine indipendente, hanno deciso di rilanciare. La pubblicazione nel maggio scorso della monografia Interiors, dedicata interamente all’artista Marc Dailly, è stata l’occasione per pensare di incentrare interamente il secondo anno della rivista su una serie di numeri monografici.

LA.BANANA, che nasce come un progetto dedicato alla valorizzazione del disegno contemporaneo, si pone come obiettivo per il 2021 di realizzare dei numeri che siano più simili a “libri d’artista”, per raccontare e approfondire il lavoro dei singoli autori. Si è scelto quindi di ricontattare alcuni tra coloro i quali erano già stati coinvolti, in modo da fornire una possibilità espressiva più ampia, lasciando libertà totale su tematiche e tempi di realizzazione. In ordine di adesione e realizzazione verranno pubblicati i relativi numeri. La copertina di ciascuno di essi avrà poi un colore differente a seconda all’artista coinvolto per differenziare le varie monografie in base al titolo o al tema trattato dall’artista o alla scelta dell’artista stesso di un colore che ritiene più appropriato al suo mood.

La risposta avuta finora è stata entusiasmante e da Bologna e Milano, dove risiedono rispettivamente Molinaro e Ragno, sono già work in progress. I primi numeri in uscita saranno le monografie di Andrea Salvino dal titolo Si vous n’avez rien à dire, ne dites rien, e Giuseppe Veneziano dal titolo The blue banana.