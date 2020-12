Quadri da Marciapiede: a Milano, la vetrina d’arte a rotazione

Le gallerie rivestono un ruolo importante nel mondo dell’arte, tanto nell’aspetto economico quanto come ispirazione. Esplorare le mostre stimola la creatività e amplia la conoscenza, non solo dell’arte ma anche della scienza, della cultura e della storia. Il Covid-19 ha costretto l’intero settore ad affrontare una grave crisi, visto che le severe regole di blocco, che limitano i movimenti delle persone, hanno portato anche alla chiusura delle gallerie e dei musei. Come risposta a questo particolare periodo storico, nasce “Quadri da Marciapiede”, il progetto ideato da Olimpia Rospigliosi e curato da Bohdan Stupak, per il quale verranno esposti una selezione di quadri che ruoteranno allo scadere del weekend, nella vetrina situata in via Gorani 8a, a Milano.

La galleria d’arte si affaccia allo spazio pubblico, offrendo arte visibile a tutti, senza dover acquistare un biglietto o facendo la coda. “Quadri da Marciapiede” condivide la strada con altri negozi e vetrine, creando così uno spazio per la cultura, in cui sarà l’opera a cercare il pubblico e non viceversa. Inoltre, con l’uso di un dispositivo mobile e con il codice QR, è possibile conoscere tutte le informazioni riguardanti il progetto.

Il calendario delle vetrine di Quadri da Marciapiede

Dal 7 al 21 dicembre 2020, Gabriele Grassi, THE BRIDE, dal 21 dicembre al 4 gennaio 2021, Leo Ragno, Kneeling on the bed, dal 4 gennaio al 18 gennaio 2021, Luca Zarattini, Cardo in Fiore. Il progetto continuerà poi con Riccardo Paternò Castello, che presenterà Piazza Cordusio, e con altri artisti che saranno annunciati prossimamente.