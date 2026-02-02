Quale ruolo per la curatela? Se ne discute all’Albertina di Torino

Quale ruolo può svolgere la curatela artistica, in un ecosistema sempre più ibrido, attraversato da linguaggi digitali, pratiche sempre più transdisciplinari e formati espositivi ibridi? È una questione avvertita come cruciale e che attraversa il settore in maniera trasversale, coinvolgendo tutti gli attori del sistema. Se ne discute all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, oggi, 2 febbraio, in occasione di Attraversamenti. Pratiche curatoriali tra arte e media, una giornata di studi dedicata alla ricerca artistica e curatoriale nel contesto italiano. L’incontro rientra nel progetto Italian Network of Artistic Research – INAR, promosso nell’ambito del PNRR – Missione 4 Istruzione e ricerca, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU.

Ospitato nel Salone d’Onore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, l’appuntamento riunisce artisti, curatori, direttori di istituzioni culturali e docenti provenienti da diverse realtà italiane. Al centro del confronto, le metodologie operative, i linguaggi della mediazione culturale e le prospettive future della ricerca artistica, intesa non solo come produzione di opere ma come processo critico e formativo.

La giornata nasce dalla necessità di aggiornare gli strumenti teorici e pratici della curatela, in un momento in cui il curatore è chiamato a operare come mediatore tra opere, dispositivi tecnologici e pubblici differenti. Attraversamenti propone dunque una riflessione sulle modalità con cui i contenuti possono essere tradotti in esperienze culturali consapevoli e accessibili, mettendo in evidenza la funziona della curatela come pratica progettuale e di connessione, tra ricerca, didattica e produzione artistica.

Il programma si sviluppa nell’arco di un’unica giornata ed è scandito da interventi e tavole rotonde dedicate a temi chiave come spazi espositivi, allestimenti, sostenibilità, formazione e futuri possibili della professione curatoriale. Tra i relatori invitati, Alessandro Rubini, direttore della Fondazione Polo del ’900; Valentina Lacinio, coordinatrice operativa delle mostre di OGR Torino; Elena Giulia Rossi, docente all’ABA Roma e direttrice editoriale di Arshake. Reinventing Technology; Samuele Piazza, curatore indipendente; Elena Giulia Abbiatici, curatrice e PhD tra l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e l’Université Paris VIII; Lucia Emanuela Curzi, docente all’Accademia ADL & ABAS di Milano e co-founder di The Curators Milan; Frankie Caradonna, film director, AI visioneer e co-founder di The Curators Milan; Karin Gavassa, curatrice indipendente; Federica Patti, responsabile dei progetti per Romaeuropa Festival.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del Direttore dell’Accademia Albertina, Salvo Bitonti, seguiti dall’introduzione alla giornata di studi a cura dei vicedirettori Sara Liuzzi e Roberto Mastroianni, insieme alla professoressa Vanessa Vozzo. L’incontro assume così anche una dimensione formativa, rivolta in particolare agli studenti e ai giovani ricercatori dell’ambito AFAM, chiamati a confrontarsi con modelli curatoriali in evoluzione.

Attraversamenti si inserisce nel percorso più ampio di INAR, progetto che mira alla costruzione del primo Network italiano della ricerca artistica e alla definizione di una cartografia condivisa dei linguaggi e delle pratiche della ricerca-creazione. Il progetto culminerà nel maggio 2026 con ARWE – Art Research World Exhibition, manifestazione internazionale che porterà a Torino mostre, performance, proiezioni e conferenze, coinvolgendo musei, fondazioni e istituzioni culturali della città.