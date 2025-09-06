Quando l’arte si fa incontro: al Museo Irpino Donatella Donatelli e Antonietta Foschini

Che si tratti di persone, culture, epoche o linguaggi, l’incontro rappresenta sempre un momento di trasformazione e di scoperta. Sulla base di questa convinzione il Museo Irpino di Avellino ha ospitato mercoledì 3 settembre Artista ospita Artista – Donatella Donatelli e Antonietta Foschini. Per un’unica giornata la fotografa Donatella Donatelli ha aperto le porte della sua mostra Dante+Leopardi ai Quadernetti di Antonietta Foschini: diari di viaggio della quotidianità che l’artista italiana – berlinese di adozione – ricopre di adesivi, appunti, segni grafici ripetuti e disegni.

L’esposizione è stata un’occasione per parlare con il pubblico di cosa voglia dire essere artista oggi. «Superando la profonda differenza che intercorre fra le nostre opere, abbiamo riconosciuto radici comuni – spiega Donatella Donatelli nel corso dell’incontro – Antonietta e io condividiamo il metodo, il nostro stare nel tempo dell’opera, la centralità del viaggio che si intraprende quando si crea, indipendentemente dal risultato finale. Condividiamo un rigore e, soprattutto, la fedeltà alle nostre idee».

Un incontro che è subito diventato collaborazione: nel momento stesso in cui Foschini ha visto la serie di fotografie che Donatelli ha dedicato a Leopardi – caratterizzate da alcuni elementi in rilievo, percepibili al tatto oltre che alla vista – ha deciso di ricalcarne i contorni su carta, per poi intervenire successivamente in maniera pittorica. «Credo che il caso non sia mai del tutto un caso – prosegue Foschini – nel mio lavoro l’ispirazione è un concetto che ritorna. Mi lascio ispirare da opere di altri artisti, come in questo caso è stato per le opere fotografiche di Donatella. Quindi le copio o le ricalco. Ci torno poi modificandole, trasformandole. Diventano altro ma non lo sono mai del tutto: mantengono il contatto con ciò che era la loro origine. Credo che a tale processo di trasformazione possiamo assimilare in tutto e per tutto le nostre stesse esistenze e il nostro rapporto con il tempo che passa».

L’incontro Artista ospita Artista è stato uno delle tappe che hanno costellato la fitta stagione di proposte culturali e artistiche promossa dal Museo Irpino di Avellino – sito nel suggestivo Complesso Monumentale del Carcere Borbonico – con la rassegna Portfolio, dedicata principalmente alla fotografia. Sabato 6 settembre, alle ore 17,30, in occasione del finissage della mostra di Donatella Donatelli, si terrà la performance di cantiere Danza Project Infinito Sospeso, diretta dalla coreografa e ideatrice Hilde Grella.