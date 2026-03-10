La European Alliance of Academies ha avviato un nuovo progetto quadriennale sostenuto dall’Unione Europea attraverso Creative Europe, il programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi per il periodo 2021-2027. Intitolato Re:Create Europe – The Art of Resilience and Resistance: Empowering artists and cultural professionals tackling new challenges in Europe, il progetto si svilupperà tra il 2026 e il 2029 ed è promosso da un consorzio di accademie d’arte e istituzioni culturali europee con l’obiettivo di sostenere artisti e operatori culturali in un contesto segnato da crescenti pressioni sulla libertà artistica e sull’autonomia culturale.

Nata nel 2020 come rete di istituzioni impegnate nella difesa della libertà artistica in Europa, l’Alleanza riunisce oggi 72 organizzazioni culturali. Il progetto nasce come risposta istituzionale a una situazione europea sempre più complessa, attraversata da conflitti sociali e militari, strumentalizzazione politica della cultura, precarietà economica, crisi ecologica e restrizione degli spazi civici. In questo quadro, come spiegato dalla stessa Alliance, la resilienza viene intesa come responsabilità culturale, etica e civile.

Il programma prevede una combinazione di mobilità internazionale, residenze in presenza, percorsi di formazione ibridi, conferenze e strumenti digitali. Tra gli elementi più rilevanti figura anche la realizzazione di una mappa digitale delle minacce alla libertà artistica in Europa, affidata al Círculo de Bellas Artes di Madrid. Secondo quanto riportato da El País, il progetto ha un budget complessivo di 1.761.000 euro, coperto per circa il 60% da fondi europei, con il solo Círculo che riceverà circa 320mila euro per sviluppare questo strumento di monitoraggio.

La mappa digitale si inserisce in una fase particolarmente delicata per l’istituzione madrilena, che nelle ultime settimane è stata al centro del dibattito per il drastico ridimensionamento del contributo pubblico della Comunità di Madrid: dai 250.000 euro annuali degli anni precedenti a 12.500 euro per il 2026, vincolati a iniziative ritenute idonee dall’esecutivo regionale. In questo contesto, il sostegno europeo è stato letto da diversi osservatori come un segnale politico a difesa della libertà di creazione artistica.

Il consorzio che realizzerà Re:Create Europe comprende Arts Council Malta, Croatian Association of Fine Artists, Academy of Fine Arts and Design Bratislava, Círculo de Bellas Artes de Madrid, National Academy of Arts Sofia, National Academy of Arts of Ukraine, Society of Hungarian Authors, Villa Decius Kraków e Akademie der Künste di Berlino, che svolge il ruolo di coordinamento.

Il lancio ufficiale del progetto è previsto con un incontro online il 25 marzo 2026, durante il quale i partner presenteranno le rispettive linee di lavoro e la cornice concettuale del primo anno, dedicato al tema Transformation of Cultural Policies.