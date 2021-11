Relazioni digitali: gli incontri online sulla digitalizzazione del patrimonio culturale

Quella del digitale è una dimensione sempre più attraversata e partecipata nel nostro tempo. Le sue possibilità non solo sembrano sconfinate ma anche integrate in un ecosistema complesso, in cui vari aspetti della vita reale, dalla socialità al lavoro, viaggiano insieme, in maniera sincronizzata, come fa presagire il nuovo programma del Metaverso di Facebook, presentato da Mark Zuckerberg. In questo senso, anche il patrimonio culturale è atteso da nuove sfide, i cui confini sono ancora tutti da definire, tanto dal punto di vista della fruizione che della conservazione. A fare il punto, “Relazioni digitali. Oggetti, contenuti, persone”, ciclo di incontri online, sui temi chiave della digitalizzazione del patrimonio culturale. Cinque conversazioni pubbliche per sensibilizzare e mobilitare l’intera comunità, un’occasione di confronto collettivo per indagare le implicazioni del processo in corso e immaginare le competenze necessarie ad intraprenderlo.

Il ciclo di incontri è una iniziativa congiunta della Digital Library, istituto del Ministero della Cultura cui è affidata la predisposizione del Piano nazionale digitalizzazione del patrimonio culturale e della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, centro internazionale di competenze per la gestione del patrimonio culturale.

Il programma e le modalità di partecipazione

Costituirsi come comunità per progettare – in maniera condivisa e partecipata –il processo di transizione digitale del patrimonio culturale. In cinque appuntamenti, due esperti, provenienti ogni volta da ambiti disciplinari diversi, dialogano pubblicamente attorno a una questione chiave sollevata da un “facilitatore”. Discutono di implicazioni, sfide, opportunità del processo di digitalizzazione, osservandolo dal punto di vista culturale, per l’aspetto gestionale, sotto il profilo giuridico e in ambito tecnologico. Una riflessione conclusiva sulle competenze e le professionalità, chiude il ciclo.

Gli incontri sono disponibili sulla piattaforma e-learning della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali fad.fondazionescuolapatrimonio.it. La partecipazione è gratuita previa registrazione.