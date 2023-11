Una serie di eventi per ricordare la scomparsa del grande regista Bernardo Bertolucci, avvenuta il 26 novembre 2018, e celebrare il 30mo anniversario dell’uscita del film Piccolo Buddha, la cui prima mondiale si tenne a Parigi, il 4 novembre 1993, alla presenza dello stesso Dalai Lama, che per la prima volta entrò in un cinema. A promuovere il programma di iniziative, la Fondazione Bernardo Bertolucci, istituita nel 2021 per volere di Clare Peploe, sceneggiatrice, regista e moglie di Bertolucci per 40 anni.

Presieduta da Valentina Ricciardelli, cugina del regista, la Fondazione persegue la finalità di conservare, divulgare e promuovere l’opera e la visione artistica di Bertolucci, attraverso mostre, pubblicazioni, festival, rassegne cinematografiche, film e borse di studio, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Pensando ai cineasti esordienti, infatti, la FBB sta lavorando alla realizzazione di un premio internazionale, che si chiamerà Dreamers. Intanto, dopo aver recentemente trasferito a Parma la sua sede, la Fondazione promuoverà una serie di eventi nella città.

Ricordando BB: il programma

Dal 23 al 30 novembre 2023, dalle ore 19 alle 23, sulla facciata del Palazzo della Pilotta, adiacente a Piazza della Pace, sarà proiettato un video con le fotografie del backstage di Piccolo Buddha realizzate da Basil Pao, fotografo nato a Hong Kong e vissuto tra gli Stati Uniti e la Cina, collaboratore di Bertolucci anche per L’Ultimo Imperatore.

L’omaggio della città di Parma prosegue il 25 novembre alle 21, presso il Teatro al Parco, dove si terrà un incontro con il Premio Oscar Jeremy Thomas, storico amico e produttore di Bertolucci, che introdurrà, intervistato dal critico cinematografico Marcello Garofalo, la proiezione di Piccolo Buddha restaurato. Un’occasione unica per ripercorrere il sodalizio di Thomas con Bertolucci, iniziato con L’Ultimo Imperatore, premiato con 9 Oscar, e continuato con capolavori come Il tè nel deserto, Io ballo da sola, The Dreamers.

Nel foyer del teatro saranno esposte, fino a fine novembre 2023, le fotografie di scena di Piccolo Buddha realizzate da Alessia Bulgari e Angelo Novi. Gli eventi hanno il contributo del Comune di Parma e sono in collaborazione con il Parma Film Festival e Solares Fondazione delle Arti.

Piccolo Buddha: il film

Piccolo Buddha (Little Buddha) è un film del 1993 diretto da Bernardo Bertolucci e prodotto da Jeremy Thomas. Il soggetto è di Bernardo Bertolucci, la sceneggiatura di Rudy Wurlitzer e Mark Peploe. La fotografia è firmata da Vittorio Storaro e la colonna sonora da Ryūichi Sakamoto. Keanu Reeves interpreta il principe Siddhartha.

Un bambino di Seattle, Jesse Conrad, viene individuato da un gruppetto di religiosi tibetani quale possibile reincarnazione del Venerabile Lama Dorje, deceduto otto anni prima in esilio negli Stati Uniti. Benché inizialmente reticente, il padre di Jesse finisce per accettare l’invito dell’anziano Lama Norbu di accompagnare suo figlio nell’Himalaya, dove risulta che li aspettano altri due giovanissimi “candidati” locali. Intanto continua a svolgersi parallelamente, attraverso una serie di coloratissimi flashback ispirati all’iconografia indiana, l’antica leggenda del principe Siddhartha – divenuto poi il Buddha –, così come Norbu la racconta ai suoi tre protetti: dalla nascita miracolosa dell’erede del trono dei Shakya all’episodio dell’ ”Illuminazione”, dopo la scoperta della povertà, della malattia e della morte, la fuga dal palazzo e gli anni di meditazione nella foresta.

I viaggiatori, una volta giunti a destinazione, in un monastero in fondo a una valle dimenticata dal tempo nel piccolo regno del Bhutan, si cimentano subito con le varie prove, tra cui l’oracolo che deve stabilire quale dei tre bambini andrà considerato la vera e propria reincarnazione del defunto Lama Dorje. Più che l’esito finale di questa imprevedibile gara importerà il fatto che Jesse, reduce dal suo viaggio iniziatico sul Tetto del Mondo, si dimostri ugualmente portatore di valori che a priori non erano suoi.

La Fondazione Bernardo Bertolucci

Nel comitato scientifico della Fondazione sono presenti amici di lunga data di Bernardo Bertolucci e personalità di rilievo del cinema, come il produttore Premio Oscar Jeremy Thomas, il montatore Premio Oscar Pietro Scalia e i registi Marco Tullio Giordana e Luca Guadagnino, con il quale la Fondazione sta preparando un importante documentario su Bertolucci.

La sede della FBB si trova a Parma, in Piazza della Pace, nel Palazzo della Provincia, negli spazi messi a disposizione dal Comune di Parma e dalla Provincia, in attesa della sede definitiva dove troveranno collocazione i tre archivi di Bernardo, del padre Attilio e del fratello Giuseppe (questi ultimi appena riacquistati).

La Cineteca di Bologna, partner della FBB, ha da poco preso in carico l’archiviazione e la digitalizzazione del Fondo Bernardo Bertolucci e poi procederà anche con la digitalizzazione dei Fondi di Attilio e Giuseppe. Una volta terminato il lavoro, i materiali cartacei e digitali saranno esposti e consultabili presso la Fondazione, a Parma. Quelli digitali anche presso la Cineteca di Bologna.