Roma Città Aperta, alla scoperta degli studi e dei luoghi d’artista

Agosto, un ottimo mese per aprire le porte, le finestre, i balconi, i pensieri e lasciare entrare aria fresca e magari suggestioni nuove. Torna quindi in piena estate Roma Città Aperta, il progetto vincitore del bando Estate Romane 2023, che ancora una volta ci fa entrare in quei luoghi in cui l’arte è ancora poco più – o poco meno – di un’idea, gli studi d’artista, che diventano così spazio di condivisione e partecipazione, per esplorare una nuova dimensione dell’arte letteralmente contemporanea, cioè attuale, in corso di svolgimento.

Ma scoprire vuole dire anche tenere conto, mantenere traccia, cartografare. E infatti, il progetto curato da Raffaella Frascarelli e Sabrina Vedovotto, da oltre due anni, si propone, contestualmente all’apertura degli studi, anche di mappare gli artisti che vivono e lavorano a Roma. Durante la visita si potrà accedere allo studio dell’artista, interagire con l’autore e osservarne non solo le opere ma anche il metodo di lavoro, la pratica reale, vedendo e toccando – con la dovuta educazione – i materiali usati. Roma Città Aperta inoltre coinvolgerà nuovamente i giovani provenienti dalle Accademie di Belle Arti, che avranno il ruolo di mediatori culturali e cureranno anche filmati e fotografie degli eventi aperti al pubblico.

Oltre agli studio visit, nella giornata di lunedì, 21 agosto, si svolgerà un’azione urbana itinerante di Iginio De Luca con un camion vela. «L’azione urbana si svolgerà a Roma su un camion vela durante tutta la giornata del 21 agosto, il giorno del mio compleanno. I due maxi manifesti montati, trascriveranno calligraficamente un dialogo a distanza, emozionante e metafisico. Il tragitto del camion sarà itinerante con ripetute soste per i luoghi della memoria che legano me e mia mamma in una Roma deserta, intima e toccante», ha spiegato Iginio De Luca.

Ecco gli artisti coinvolti, le date e i luoghi

1 agosto, Francesca Leone: Municipio IX Orario dalle 11:00 alle 19:00 Via Colle della Strega 33

2 agosto, Elena Bellantoni: Municipio I Orario dalle 11:00 alle 19:00 via di San Giovanni in Laterano 276

28 agosto, Alfredo Pirri: Municipio VII Orario dalle 11:00 alle 19:00 via dei Consoli, n. 73 (si svolgerà anche la proiezione del docufilm Roma Isola Aperta selezionato alla 22° Edizione della Festa del Cinema di Roma)

29 agosto, Giacchino Pontrelli: Municipio V Orario dalle 11:00 alle 19:00 via Teano, 4 interno 8

31 agosto, Tito Marci: Municipio I Orario dalle 11:00 alle 19:00 via Cavour, 19