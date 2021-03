RUFA e AND insieme, per celebrare Dante tra danza e videoarte

Un primo passo di un percorso comune che, da qui in avanti, andrà a generare performance sempre più interessanti, intrecciando le potenzialità espressive dei protagonisti: da un lato RUFA – Rome University of Fine Arts, dall’altro AND – Accademia Nazionale di Danza. Al centro dell’agire, le peculiarità della video-danza per consentire, in tutti i contesti, di essere parte integrante e partecipata dello spettacolo. Questa prima esperienza si è concentrata sulla figura di Dante, a 700 anni dalla morte, in una ricostruzione attuale delle scene dell’Inferno. “Scene di un inferno nel XXI secolo” è il titolo del progetto che, tra eventi esperienziali, performance, video-installazioni e pratiche eterogenee, da qui al prossimo mese di novembre coinvolgerà sette cammini, tre città, una Cantica, in una sequenza di immagini e di paesaggi.

Il progetto è curato da Maria Enrica Palmieri, direttore dell’Accademia Nazionale Danza ed è patrocinato dal Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina e dal Comune di Ravenna.

La partecipazione di RUFA, in questa fase di avvio quanto mai rilevante per il successo dell’intero programma, ha consentito al docente della Scuola di Fotografia Alessandro Carpentieri di coordinare un gruppo di studenti nella realizzazione di un trailer, utile a comunicare gli step che si prospetteranno all’orizzonte da qui ai prossimi mesi. Le riprese sono state effettuate dagli studenti Armando Egidi, Andrea Ferretti, Sabina Ismaylova, Mirko Pizzichini, Chiara Preti e Ayla Mueller che ha curato anche il montaggio. Le musiche sono di Paolo Fresu mentre le voci sono del Gruppo di lettura degli anziani dell’Associazione Televita (III Municipio). Le elaborazioni elettroniche ed il mixaggio musicale sono state affidate a Luca Spagnoletti (Saint Louis College of Music).