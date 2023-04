Scienza e Arte a San Lorenzo: ecco il progetto di RUFA e CNR

Giovedì 27 aprile, presso la sede RUFA – Rome University of Fine Arts di via degli Ausoni 7, nel cuore del quartiere San Lorenzo di Roma, alle ore 17, si terrà l’inaugurazione del progetto: “Scienza e Arte a San Lorenzo” ideato in occasione del Centenario del Consiglio nazionale delle ricerche. All’evento, dal titolo “San Lorenzo. Studi, progetti, visioni” interverranno: Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Flavio Misciattelli, Presidente Fondazione Pastificio Cerere, Fabio Mongelli, Direttore Rome University of Fine Arts, Fabrizio Rufo, Assessore alla Cultura e Università (Municipio II). Introdurrà il progetto Maria Eugenia Cadeddu, Ricercatrice del Consiglio nazionale delle ricerche; modererà il dialogo Giorgio Pacifici, giornalista scientifico Tg2.

Il progetto mira a indagare e sviluppare le possibili interazioni fra l’Ente e il quartiere che ospita la sua sede principale, privilegiando le prospettive di dialogo fra il pensiero scientifico e la visione artistica, fra ricercatori ed esponenti del mondo dell’arte e della cultura. L’iniziativa intende rendere maggiormente noto il Cnr a un vasto pubblico e ribadire il valore del rapporto ricerca/società. In tal senso il quartiere di San Lorenzo diventa esemplificativo di una più ampia relazione fra il Cnr e la società italiana.

Nell’ambito di questa iniziativa sono previste differenti attività: presentazione di progetti scientifici e culturali incentrati sul quartiere di San Lorenzo, attività di divulgazione scientifica con ricercatori Cnr e attività didattiche, laboratori presso istituti scolastici, studi e ricerche sulle scritture esposte e le opere di street art nel quartiere. Le attività proposte seguiranno quindi due linee direzionali: dalla Sede Centrale Cnr, in piazzale Aldo Moro, verso San Lorenzo (con lezioni e laboratori di ricercatori nei luoghi del quartiere); dal quartiere di San Lorenzo verso la Sede Cnr (con visite guidate e incontri di studio negli spazi dell’Ente).