Stato dell’Arte: l’attualità dell’arte e della cultura va in onda su Cusano Tv

Per andare dietro le quinte delle mostre da non perdere, per entrare negli studi dove le opere prendere forma, per conoscere le passioni dei mecenati e i collezionisti, per scoprire i gialli e i furti d’arte, insomma, per non farsi sfuggire nulla dell’attualità arte e della cultura, in Italia e nel mondo, torna Stato dell’Arte: la prima puntata della seconda stagione andrà in onda giovedì, 21 settembre 2023, alle 21:30, su Cusano Italia TV, canale 264 del digitale terrestre. Il racconto dei protagonisti della creatività contemporanea si potrà seguire anche in diretta streaming su cusanoitaliatv.it. La trasmissione è prodotta da Cusano Media Group ed è scritta e condotta da Cesare Biasini Selvaggi, con la collaborazione di Giulia Cavola.

Cosa abbiamo visto e cosa vedremo

Nella prima stagione di Stato dell’Arte su Cusano Tv, tra le altre cose, abbiamo visitato Palazzo del Quirinale, la Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea e il Museo Anima Mundi dei Musei Vaticani. Tra gli ospiti, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi, l’imprenditrice, politica e collezionista d’arte Letizia Moratti, l’investigatore dell’arte Roberto Lai, il fotografo Oliviero Toscani, gli storici dell’arte e divulgatori televisivi Luca Nannipieri e Carlo Vanoni, i curatori del Padiglione Italia della Biennale Architettura di Venezia Fosbury Architecture, il Segretario Generale dell’Accademia Nazionale di San Luca Claudio Strinati, lo scultore Jago, l’imprenditrice Iole Siena, il mercante d’arte internazionale Fabrizio Moretti, la curatrice di Quirinale Contemporaneo Cristina Mazzantini, l’ambasciatore Umberto Vattani, il direttore di Villa d’Este e Villa Adriana a Tivoli Andrea Bruciati, la scrittrice Dacia Maraini.

Tra le novità della seconda edizione ai nastri di partenza, la rubrica In viaggio: Cesare Biasini Selvaggi e le telecamere di Stato dell’Arte racconteranno, dal nord al sud Italia, i più importanti eventi della cultura contemporanea proprio dove e mentre accadono con i loro protagonisti.

Altra new entry del programma è la rubrica Italia che FAI, in collaborazione con il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, dedicata alla scoperta di luoghi straordinari dell’Italia, come ville, castelli, abbazie, torri. Tra le conferme, invece, le rubriche Primo piano e Storie dedicate all’approfondimento delle mostre e dei talenti della creatività contemporanea; Finestra sul mondo su quanto di rilevante accade internazionalmente tra arte, cultura ed economia, mercati, geopolitica, un modo nuovo di guardare alle vicende globali attraverso l’occhio di artisti, curatori, imprenditori di industrie culturali e creative; Mercato dell’arte, la rubrica incentrata su protagonisti, notizie e trend del mercato ed economia dell’arte in Italia e all’estero; Hit Parade dedicata a libri, tendenze della creatività contemporanea.

Stato dell’Arte: la prima puntata

In onda giovedì, 21 settembre, alle 21:30, sul canale 264 di Cusano Tv, la prima puntata della nuova stagione di Stato dell’Arte si apre con il racconto di L’Aquila, della sua ricostruzione e rinascita a distanza di 14 anni dal terremoto che la devastò. Lo speciale dedicato al capoluogo abruzzese, suddiviso in due parti (la seconda andrà in onda il 28 settembre) è stato realizzato in occasione di Panorama L’Aquila, la mostra diffusa a cura di Cristiana Perrella e prodotta dal consorzio di gallerie d’arte Italics, che mette in relazione arte, architettura, antichità e contemporaneo con il territorio e le sue comunità.

Ci si sposta poi a Firenze, a Palazzo Strozzi, con l’intervista ad Arturo Galansino (direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi) con cui si ripercorreranno le mostre da lui curate di straordinario successo che hanno contribuito in maniera determinante a fare di Firenze anche una capitale del contemporaneo, coniugando qualità e sostenibilità economica. Si mostreranno, come in una macchina del tempo, le grandi esposizioni degli ultimi anni, da Ai Weiwei a Marina Abramović, da Tomás Saraceno a Jeff Koons e JR.

Il primo appuntamento con la rubrica Italia che FAI condurrà il pubblico alla scoperta del Castello di Masino a Caravino (TO). In studio, la vice direttrice generale del FAI Daniela Bruno racconterà numeri, iniziative, progetti e tesori scoperti del Fondo per l’Ambiente Italiano. Altro ospite in studio è lo storico dell’arte e imprenditore Filippo Cosmelli che, insieme a Daniela Bianco, è fondatore di IF Unique Art Experiences: ci presenterà come nelle grandi città d’Italia (Napoli, Venezia, Roma, ecc.) e d’Europa disegna esperienze esclusive e immersive legate al mondo dell’arte, aprendo luoghi normalmente inaccessibili.

Conclude la prima puntata la rubrica Primo Piano. Si comincia con il racconto, in anteprima per il pubblico italiano, di Wildlife Photographer of The Year 58° edizione, la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, in scena dal prossimo 29 settembre presso Hangar21 a Milano: insieme all’organizzatore dell’esposizione Roberto Di Leo, alla comunicatrice Alessandra Zanchi e al fotografo Carmelo Nicosia si ripercorreranno alcune delle 100 immagini premiate al concorso indetto dal Natural History Museum di Londra, come lo scatto dei vincitori assoluti Karine Aigner dal titolo The big buzz e di Katanyou Wuttichaitanakorn dal titolo The beauty of baleen.

La seconda parte dell’ultimo blocco del programma è incentrata, invece, sulle violenze dell’uomo sugli animali. Partendo dagli ultimi casi di cronaca italiana, la presidente della Fondazione Cave Canem Federica Faiella illustrerà l’impegno della sua non profit al femminile per cambiare il destino di cani e gatti in difficoltà e promuovere un’evoluzione nel rapporto uomo/animale, grazie a pratiche socialmente innovative. Racconteremo in studio il progetto ConFido nella scuola con uno degli “insegnanti” coinvolti, Aiace, uno splendido e dolcissimo bovaro del bernese.