SUPA DIP, la lotteria artistica online per supportare Women’s Aid

Le iniziative benefiche proseguono anche durante la Fase 2. SUPA Gallery ha lanciato SUPA DIP, una lotteria per supportare l’organizzazione benefica Women’s Aid, attiva in Gran Bretagna dal 1974. In palio per SUPA DIP, 50 cartoline d’autore, realizzate da artisti, illustratori e designer. All’iniziativa hanno contribuito icone come la surrealista Desmond Morris, la pioniera dell’arte femminista Su Richardson e l’artista concettuale John Stezaker ma le cartoline non sono state realizzate solo da artisti affermati, bensì anche da studenti neolaureati della Slade School of Art di Birmingham. Le opere saranno vendute a 30 sterline l’una e assegnate in modo casuale.

«Sono stupita dalla generosità e dalla creatività degli artisti che hanno partecipato a SUPA Dip. Non vediamo l’ora di raccogliere fondi per Women’s Aid e sostenere il loro meraviglioso lavoro, che è più importante che mai in questi tempi difficili», scrive Ruth Millington, fondatrice della galleria.

Gestita completamente da donne, Women’s Aid è in prima linea per aiutare donne e bambini in difficoltà e vittime di violenza domestica, attraverso 180 servizi di accoglienza indipendenti e creando una rete nazionale d’aiuto. Supportare realtà come quella di Women’s Aid è fondamentale in questo momento critico. Ricordiamo che non tutte le case sono isole felici, non tutte le persone sono al sicuro. Women’s Aid si impegna nel supportare le donne vittime di violenza, «L’abuso domestico è una violazione dei diritti umani nei confronti delle donne e dei figli. È il risultato di un abuso di potere e controllo».

Tra gli artisti che hanno preso parte all’iniziativa benefica di SUPA DIP in favore di Women’s Aid, Desmond Morris, Jay Taylor, Monica Perez, Rob Hamp, Tom Hix, Anne Guest, Claire Douglass, Roberto Pagliarulo, Su Richardson, Rachel Tighe, Ben Kennedy, Tom Kennedy, Ruth Chambers, Tory Hayward, John Newling, Ed Isaacs, Eric Gaskell, Fokawolf, John Newling, Hazel Pitt, Mau Samayoa, Rie Nakajima, Elizabeth Magill, John Stezaker, Josh Barrie, Stephen J. Morgan e Lisa Ivory.

Una galleria online, per tutti

SUPA Gallery è stata recentemente fondata dalla scrittrice e blogger d’arte Ruth Millington e dal produttore e sceneggiatore Joe Tucker, con l’obiettivo di rendere accessibile l’arte a tutte le tasche. «SUPA Gallery non dispone di un listino prezzi nascosto, opere vendute “solo su appuntamento”. Voglio rendere l’acquisto di opere d’arte di alta qualità accessibile, trasparente e anche divertente».

Oltre che sul suo sito, SUPA Gallery è attivissima anche su Instagram, dove presenta un’accurata selezione di opere d’arte originali.