Arte, inclusione sociale e lavoro con le comunità: sono gli elementi chiave del nuovo progetto partecipativo che Marinella Senatore presenterà a Venezia, dal 7 maggio 2026 al 22 marzo 2027, in concomitanza con l’apertura della 61ma Biennale Arte, alla Casa di The Human Safety Net, nelle Procuratie di Piazza San Marco, in collaborazione con The Human Safety Net, la fondazione di Generali impegnata a livello globale nel sostegno alle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità.

Il progetto prenderà forma come un percorso corale che coinvolgerà famiglie con bambini tra 0 e 6 anni a rischio di esclusione sociale, accompagnate dalla Fondazione attraverso il programma Per le Famiglie. Come già nella ricerca di Senatore, il focus del lavoro sarà incentrato su un processo di condivisione che utilizzerà l’arte e la parola come strumenti di trasformazione, relazione e crescita collettiva.

We Rise by Lifting Others si sviluppa attraverso una serie di workshop condotti dall’artista in collaborazione con tre ONG partner di The Human Safety Net, attive a Varsavia, Mestre e Palermo. In questi contesti, genitori e bambini parteciperanno a laboratori di scrittura, lettura e movimento, pensati come spazi di ascolto, confronto e immaginazione condivisa. I workshop sono allo stesso tempo momenti di accompagnamento sociale e tappe fondamentali del processo creativo: frasi, immagini e riflessioni emerse durante gli incontri costituiranno infatti la materia viva della mostra veneziana.

La tappa inaugurale del progetto si è svolta a Varsavia nel dicembre scorso, in collaborazione con l’ONG Ta Szansa, seguita dall’esperienza a Mestre con l’Istituto Casa Famiglia San Pio X. Il percorso proseguirà a Palermo con il Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini, rafforzando una rete che attraversa contesti culturali e geografici differenti ma accomunati da una medesima attenzione alla prima infanzia e al ruolo delle famiglie.

La pratica di Senatore, da sempre fondata su una dimensione collettiva e partecipativa, trova in questo progetto una continuità. Formata tra musica, arti visive e cinema, l’artista utilizza linguaggi popolari e rituali condivisi per riflettere sul potenziale politico e trasformativo insito negli individui, quando diventano comunità. In We Rise by Lifting Others, l’autorialità si distribuisce ulteriormente, lasciando spazio alle esperienze, alle parole e ai gesti dei partecipanti.

La mostra veneziana sarà allestita nell’Art Studio della Casa di The Human Safety Net e dialogherà con A World of Potential, l’esposizione interattiva permanente curata da Orna Cohen e progettata dallo Studio Migliore+Servetto. In questo contesto, il lavoro di Senatore si inserisce come estensione temporanea di una riflessione più ampia sul potenziale umano, sull’inclusione e sulla costruzione di legami sociali.