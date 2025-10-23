Biennale OFF è un appuntamento della 33ma edizione della BIUMOR – Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte: due giorni di eventi che ruotano attorno alla Mostra sui 50 anni del Premio Mari, dedicato dal 1975 alla caricatura. Una manifestazione che intende essere viva e partecipata, grazie all’apertura gratuita del Castello della Rancia e del museo Miumor a Palazzo Sangallo, agli incontri, agli spettacoli, alle visite guidate e con la collaborazione di Confartigianato, che promuove una speciale edizione di AperiGusto. L’iniziativa coinvolgerà dunque l’intera città, per conoscere Tolentino attraverso uno dei suoi pilastri culturali: l’umorismo.

Si inizia sabato, 25 ottobre, alle ore 15:30, con la Passeggiata del Sorriso. Un viaggio alla scoperta del lato umoristico della città attraverso l’osservazione curiosa di luoghi e personaggi e il racconto di storie e leggende. Alle ore 17:30, al Museo dell’Umorismo, Le Faccine di San Nicola, conversazione sulle decorazioni del ciclo pittorico del Cappellone di San Nicola. Alle 21:15, al Politeama, appuntamento da non perdere con CaricaturaShow: quattro artisti e un musicista incrociano segni e suoni per celebrare la grande arte della caricatura.

Il 26 ottobre, oltre alle visite guidate a Casa Marcorelli e al Miumor, dalle ore 10 in Piazza della Libertà si terrà CaricaturaLive: quattro caricaturisti a disposizione per un curioso e particolare ritratto. Alle ore 21:15, al Teatro Nicola Vaccaj, Elio in Teatro: lo sguardo ironico, divertito e divertente del mitico musicista e cantautore Stefano “Elio” Belisari che, a chiusura di Biennale OFF, rileggerà e interpreterà, con uno straordinario gruppo di musicisti, il repertorio di grandi autori, come Gaber, Fo, Iannacci, Cochi e Renato.