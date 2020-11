Tre voci nel silenzio della notte: il progetto online da Spazio Taverna

Tre stanze e tre microfoni. E poi tre tavoli e, quindi, tre pasti caldi con tre bicchieri. Del buon vino. Questa l’atmosfera intorno alle parole, ai testi e ai suoni di Casella Vuota, progetto tra online e on site di Angel Moya Garcia, Ilaria Mancia e Riccardo Fazi, che si terrà a Spazio Taverna, a Roma, il 16 novembre, dalle 22 alle 5. Tra una data e l’altra, da un giorno e all’altro, quando sembra poter accadere anche l’impossibile, l’impensabile, in un momento di massima sospensione, con le strade immobili, attraversate dal vuoto e dal silenzio.

«Mentre la città si ferma, circondando tutti con il suo silenzio, in tre stanze vicine ma separate, tre voci dialogano condividendo paesaggi sonori, parole proprie e parole altrui», spiegano gli organizzatori. «La presenza vitale sonora dallo spazio interno fluirà verso l’esterno, verso la città vuota, annullando, per alcune ore, la distanza e abitando questa “casella”, sapendo che, in ogni stanza, i corpi e i pensieri continuano, nonostante tutto, il loro moto».

Sarà possibile partecipare collegandosi a questo link, dalle 22 alle 5.