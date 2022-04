‘Venezia come modello per il futuro?’: le conversazioni itineranti di Ocean Space

Con il primo appuntamento a Torcello con Margherita Scapin e Amina Chouairi, il 29 aprile (il ritrovo è alle 16 al piazzale dei vaporetti di Torcello), prende il via la terza stagione di conversazioni itineranti della serie Venezia come modello per il futuro?, a cura di Barbara Casavecchia e Pietro Consolandi, che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle isole e del delicato ecosistema della Laguna di Venezia.

«Il progetto di conversazioni itineranti “Venezia come modello per il futuro?” è nato nel 2020 come risposta attiva e comunitaria alla crisi pandemica e si è evoluto nel corso degli anni in varie stagioni (“Walking (The) Trajectories” nel 2020, “Microecologie lagunari” nel 2021), che hanno esplorato diversi aspetti del panorama naturale e antropico della città e laguna di Venezia. La pratica del camminare e discutere insieme crea spazi inediti di ascolto e condivisione, aiutando i partecipanti a entrare in contatto diretto con l’evoluzione e le fragilità dell’ecosistema.

La terza sessione dal titolo Coabitare nell’umidità fa parte del ciclo di ricerca triennale di TBA21−Academy The Current III – Mediterraneans: ‘Thus waves come in pairs’ (after Etel Adnan), guidato da Barbara Casavecchia», hanno spiegato gli organizzatori.

Le attività, della durata di circa un’ora e mezza, sono gratuite previa prenotazione su Eventbrite (www.eventbrite.com/o/ocean- space-33358523459). I partecipanti dovranno essere muniti della propria tessera IMOB per gli spostamenti nelle isole.

Il primo incontro

«Questa nuova stagione intitolata Coabitare nell’umidità muove proprio dalla riflessione sul ruolo fondamentale delle zone umide negli equilibri ambientali globali: Venezia è infatti la più grande zona umida costiera d’Italia e di tutto il Mediterraneo e per la sua natura salmastra, le sue maree e la ricchezza di biodiversità, è un riferimento per studi e pianificazioni in aree con caratteristiche simili in altre parti del pianeta. La prima conversazione itinerante WaterLANDS: Il Green Deal europeo a Venezia, in programma venerdì 29 aprile insieme alla ricercatrice dell’associazione We are here Venice Margherita Scapin e all’architetto paesaggista Amina Chouairi, accompagnerà il pubblico a Torcello. Proprio nella Laguna di Venezia, infatti, avrà luogo il “restauro” di un’estesa porzione di barena per effetto del progetto internazionale WaterLANDS, tra i primi finanziati dal Green Deal, che mira alla rigenerazione di tutta la laguna, ottimizzando il processo di colonizzazione da parte di specie tipiche delle barene, per massimizzare le prestazioni ecologiche in termini di sequestro del carbonio (CO2), purificazione dell’acqua e ripristino della biodiversità», si legge nel comunicato stampa.

Il programma completo

29 aprile: Margherita Scapin e Amina Chouairi – WaterLANDS: Il Green Deal europeo a Venezia, Torcello

e – WaterLANDS: Il Green Deal europeo a Venezia, Torcello 6 maggio: Giorgia Fazzini – Correnti e ciclo dell’acqua: passato e futuro di una piccola isola veneziana, Lazzaretto Nuovo



– Correnti e ciclo dell’acqua: passato e futuro di una piccola isola veneziana, Lazzaretto Nuovo 27 maggio: Jacopo Galli – AIR / AIR / AIRE: Comunità che respirano da Venezia alla Catalogna, S.Basilio (Venezia). ( Le prenotazioni aprono venerdì 13 maggio )

– AIR / AIR / AIRE: Comunità che respirano da Venezia alla Catalogna, S.Basilio (Venezia). ( ) 10 giugno: Camilla Bertolini – MAREA: Il ritorno delle ostriche piatte veneziane, Piazzale Roma (Venezia). ( Le prenotazioni aprono venerdì 27 maggio )

– MAREA: Il ritorno delle ostriche piatte veneziane, Piazzale Roma (Venezia). ( ) 24 giugno: Massimo Milan – Una sentinella bivalve e l’inquinamento chimico in laguna, Parco San Giuliano (Mestre). ( Le prenotazioni aprono venerdì 10 giugno )

– Una sentinella bivalve e l’inquinamento chimico in laguna, Parco San Giuliano (Mestre). ( ) 8 luglio: Tito Pamio – A filo d’acqua: le barene in kayak, Passo Campalto. ( Le prenotazioni aprono venerdì 24 giugno )

– A filo d’acqua: le barene in kayak, Passo Campalto. ( ) 9 settembre: Francesca Coccon – I Cocài e noi: coesistenze contemporanee, Campo San Francesco della Vigna (Venezia). ( Le prenotazioni aprono venerdì 26 agosto)



– I Cocài e noi: coesistenze contemporanee, Campo San Francesco della Vigna (Venezia). ( 23 settembre: Rita Vianello – Trasportati dall’acqua: fauna marina e pescatori tra ieri e oggi, Burano. ( Le prenotazioni aprono venerdì 9 settembre )

Potete tutte le informazioni pratiche sul sito di Ocean Space.