Sarà inaugurato oggi, 19 giugno 2026, a Vico Equense, il museo dedicato ad Armando De Stefano, uno dei protagonisti più autorevoli della pittura italiana del secondo Novecento. Ospitato nella sede storica del Palazzo Comunale e presentato in occasione del centenario della nascita del Maestro, il nuovo museo nasce dalla collaborazione tra il Comune, la famiglia dell’artista e l’Accademia di Belle Arti di Napoli e si propone come un luogo permanente di conservazione, studio e valorizzazione della sua opera. Con il coordinamento di Stefano De Stefano e Gianlorenzo De Stefano, il Comitato scientifico è composto da Valentina Autiero, Enrica D’Aguanno, Giuseppe Gaeta, Daniela Pergreffi, Olga Scotto di Vettimo, Angela Tecce.

Lo spazio si presenta come un museo-casa, per restituire non soltanto i risultati della ricerca artistica di De Stefano ma anche l’universo materiale e intellettuale nel quale essa ha preso forma. Dipinti, disegni, libri, arredi, cavalletti, oggetti d’antiquariato, manichini, elmi e strumenti di lavoro provenienti dalla sua abitazione napoletana ricompongono infatti l’atmosfera dello studio in cui l’artista ha vissuto e lavorato per decenni.

Un museo per il maestro del Novecento napoletano

Il percorso espositivo si articola in tre sale e raccoglie circa 30 opere, attraversando momenti differenti della lunga attività di De Stefano. L’allestimento rinuncia a una rigida scansione cronologica per privilegiare connessioni tematiche e poetiche, mettendo in dialogo lavori appartenenti a stagioni diverse della sua ricerca, sempre in armonia tra realismo e immaginazione, storia e mito, impegno civile e dimensione visionaria.

Tra le opere esposte figurano dipinti degli anni Cinquanta e Sessanta, segnati da una progressiva tensione espressionista e da una crescente intensità psicologica, accanto a lavori più recenti nei quali storia, mito, memoria e allegoria si intrecciano in forme sempre più visionarie. Ampio spazio è dedicato ad alcuni dei cicli che hanno segnato la maturità dell’artista, dalla Rivoluzione napoletana del 1799 a Dafne, fino al ciclo Porta di Stabia, avviato nel 2014 e dedicato alla figura dell’archeologo Amedeo Maiuri.

Il museo vuole portare una traccia anche del forte legame che univa De Stefano a Vico Equense e alla Penisola sorrentina. L’artista scelse la città come luogo privilegiato dei suoi soggiorni e come sede della propria sepoltura. Due cannocchiali ottici inseriti nell’allestimento orientano simbolicamente lo sguardo verso il Vesuvio e verso il cimitero cittadino, trasformando il paesaggio in parte integrante del racconto museale.

Una pittura tra realismo, storia e visione: l’arte di Armando De Stefano

Nato a Napoli nel 1926 e scomparso il 16 marzo 2021, Armando De Stefano ha attraversato oltre 70 anni di ricerca artistica mantenendo sempre una posizione autonoma rispetto alle mode e alle scuole dominanti. Dopo gli studi al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di Napoli, dove ebbe tra i suoi maestri Emilio Notte, nel 1947 è tra i fondatori del Gruppo Sud insieme a Renato Barisani, Mario Colucci, Franco Palumbo e altri artisti impegnati nel rinnovamento della cultura figurativa meridionale.

La sua prima stagione è legata al neorealismo e all’osservazione diretta della realtà sociale. Negli anni della ricostruzione racconta il mondo popolare napoletano, i lavoratori, i contadini e le tensioni di una società ancora segnata dalla guerra. Negli stessi anni partecipa più volte alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma, affermandosi rapidamente nel panorama nazionale.

A partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta la sua pittura si apre a una dimensione più espressionista e materica. L’incontro con la lezione di Francis Bacon contribuisce a modificare profondamente il suo linguaggio: la figura si deforma, acquista tensione drammatica e diventa il luogo privilegiato di una riflessione sull’uomo, sul potere e sulla violenza della storia.

I grandi cicli della memoria

Dal ritorno alla figurazione negli anni Sessanta nasce quella che diventerà la cifra più riconoscibile della sua ricerca: la costruzione di grandi cicli narrativi dedicati alla storia, alla politica e al mito. Da Masaniello all’Inquisizione, dal Profeta alla Rivoluzione napoletana del 1799, De Stefano utilizza il passato come strumento per interrogare il presente. I suoi personaggi sembrano emergere da una dimensione sospesa tra teatro, sogno e allegoria, assumendo una forza simbolica che travalica il dato storico.

La storiografia diventa così una forma della memoria collettiva e un dispositivo critico per leggere le contraddizioni della contemporaneità. Nei suoi dipinti convivono infatti tensione civile, riflessione politica e inquietudine esistenziale, all’interno di una figurazione colta che attinge tanto alla tradizione pittorica quanto alla letteratura e alla filosofia.

Borges, Pompei e gli ultimi anni

Una delle sezioni più significative del museo è dedicata alla produzione tarda, in particolare al dialogo che De Stefano instaura con l’opera di Jorge Luis Borges. A partire dal 2012 l’artista sviluppa una serie di lavori in cui memoria, labirinto, destino e apparizione si trasformano in immagini pittoriche dense e visionarie. Le figure sembrano emergere da uno spazio mentale fatto di ricordi, ombre e presenze enigmatiche, mentre il colore assume una funzione sempre più espressiva e autonoma.

Agli ultimi anni appartiene anche il ciclo Porta di Stabia, dedicato a Pompei e ad Amedeo Maiuri. Qui il mondo archeologico diventa una meditazione sulla durata del tempo e sulla fragilità delle civiltà. Teschi, architetture, figure velate e frammenti di memoria costruiscono scenari sospesi tra rovina e rinascita, nei quali il passato continua a interrogare il presente.

Un’eredità da custodire

L’apertura del Museo Armando De Stefano rappresenta un omaggio dovuto a uno dei maggiori interpreti della pittura italiana del Novecento, oltre che una fondamentale operazione di conservazione della memoria culturale del territorio. A cinque anni dalla scomparsa dell’artista, Vico Equense consegna così al pubblico e a possibili progetti futuri un luogo destinato a mantenere viva la conoscenza di un autore che ha raccontato il Novecento attraverso una pittura intensa, inquieta e profondamente umana.