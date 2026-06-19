19 giugno 2026

In Campania apre il Museo Armando De Stefano, un omaggio al Maestro del Novecento

Arte contemporanea

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Apre a Vico Equense, nella Penisola Sorrentina, il Museo Armando De Stefano: dipinti, disegni e oggetti dello studio raccontano la ricerca del grande Maestro della pittura del secondo Novecento, nel centenario della nascita

Armando De Stefano, foto Francesco Squeglia
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Sarà inaugurato oggi, 19 giugno 2026, a Vico Equense, il museo dedicato ad Armando De Stefano, uno dei protagonisti più autorevoli della pittura italiana del secondo Novecento. Ospitato nella sede storica del Palazzo Comunale e presentato in occasione del centenario della nascita del Maestro, il nuovo museo nasce dalla collaborazione tra il Comune, la famiglia dell’artista e l’Accademia di Belle Arti di Napoli e si propone come un luogo permanente di conservazione, studio e valorizzazione della sua opera. Con il coordinamento di Stefano De Stefano e Gianlorenzo De Stefano, il Comitato scientifico è composto da Valentina Autiero, Enrica D’Aguanno, Giuseppe Gaeta, Daniela Pergreffi, Olga Scotto di Vettimo, Angela Tecce.

Lo spazio si presenta come un museo-casa, per restituire non soltanto i risultati della ricerca artistica di De Stefano ma anche l’universo materiale e intellettuale nel quale essa ha preso forma. Dipinti, disegni, libri, arredi, cavalletti, oggetti d’antiquariato, manichini, elmi e strumenti di lavoro provenienti dalla sua abitazione napoletana ricompongono infatti l’atmosfera dello studio in cui l’artista ha vissuto e lavorato per decenni.

Un museo per il maestro del Novecento napoletano

Il percorso espositivo si articola in tre sale e raccoglie circa 30 opere, attraversando momenti differenti della lunga attività di De Stefano. L’allestimento rinuncia a una rigida scansione cronologica per privilegiare connessioni tematiche e poetiche, mettendo in dialogo lavori appartenenti a stagioni diverse della sua ricerca, sempre in armonia tra realismo e immaginazione, storia e mito, impegno civile e dimensione visionaria.

Museo Armando De Stefano, Vico Equense

Tra le opere esposte figurano dipinti degli anni Cinquanta e Sessanta, segnati da una progressiva tensione espressionista e da una crescente intensità psicologica, accanto a lavori più recenti nei quali storia, mito, memoria e allegoria si intrecciano in forme sempre più visionarie. Ampio spazio è dedicato ad alcuni dei cicli che hanno segnato la maturità dell’artista, dalla Rivoluzione napoletana del 1799 a Dafne, fino al ciclo Porta di Stabia, avviato nel 2014 e dedicato alla figura dell’archeologo Amedeo Maiuri.

Museo Armando De Stefano, Vico Equense
Museo Armando De Stefano, Vico Equense

Il museo vuole portare una traccia anche del forte legame che univa De Stefano a Vico Equense e alla Penisola sorrentina. L’artista scelse la città come luogo privilegiato dei suoi soggiorni e come sede della propria sepoltura. Due cannocchiali ottici inseriti nell’allestimento orientano simbolicamente lo sguardo verso il Vesuvio e verso il cimitero cittadino, trasformando il paesaggio in parte integrante del racconto museale.

Museo Armando De Stefano, Vico Equense
Museo Armando De Stefano, Vico Equense

Una pittura tra realismo, storia e visione: l’arte di Armando De Stefano

Nato a Napoli nel 1926 e scomparso il 16 marzo 2021, Armando De Stefano ha attraversato oltre 70 anni di ricerca artistica mantenendo sempre una posizione autonoma rispetto alle mode e alle scuole dominanti. Dopo gli studi al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di Napoli, dove ebbe tra i suoi maestri Emilio Notte, nel 1947 è tra i fondatori del Gruppo Sud insieme a Renato Barisani, Mario Colucci, Franco Palumbo e altri artisti impegnati nel rinnovamento della cultura figurativa meridionale.

Armando De Stefano, foto Francesco Squeglia

La sua prima stagione è legata al neorealismo e all’osservazione diretta della realtà sociale. Negli anni della ricostruzione racconta il mondo popolare napoletano, i lavoratori, i contadini e le tensioni di una società ancora segnata dalla guerra. Negli stessi anni partecipa più volte alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma, affermandosi rapidamente nel panorama nazionale.

A partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta la sua pittura si apre a una dimensione più espressionista e materica. L’incontro con la lezione di Francis Bacon contribuisce a modificare profondamente il suo linguaggio: la figura si deforma, acquista tensione drammatica e diventa il luogo privilegiato di una riflessione sull’uomo, sul potere e sulla violenza della storia.

Armando De Stefano, foto Francesco Squeglia

I grandi cicli della memoria

Dal ritorno alla figurazione negli anni Sessanta nasce quella che diventerà la cifra più riconoscibile della sua ricerca: la costruzione di grandi cicli narrativi dedicati alla storia, alla politica e al mito. Da Masaniello all’Inquisizione, dal Profeta alla Rivoluzione napoletana del 1799, De Stefano utilizza il passato come strumento per interrogare il presente. I suoi personaggi sembrano emergere da una dimensione sospesa tra teatro, sogno e allegoria, assumendo una forza simbolica che travalica il dato storico.

La storiografia diventa così una forma della memoria collettiva e un dispositivo critico per leggere le contraddizioni della contemporaneità. Nei suoi dipinti convivono infatti tensione civile, riflessione politica e inquietudine esistenziale, all’interno di una figurazione colta che attinge tanto alla tradizione pittorica quanto alla letteratura e alla filosofia.

Armando De Stefano, foto Francesco Squeglia

Borges, Pompei e gli ultimi anni

Una delle sezioni più significative del museo è dedicata alla produzione tarda, in particolare al dialogo che De Stefano instaura con l’opera di Jorge Luis Borges. A partire dal 2012 l’artista sviluppa una serie di lavori in cui memoria, labirinto, destino e apparizione si trasformano in immagini pittoriche dense e visionarie. Le figure sembrano emergere da uno spazio mentale fatto di ricordi, ombre e presenze enigmatiche, mentre il colore assume una funzione sempre più espressiva e autonoma.

Agli ultimi anni appartiene anche il ciclo Porta di Stabia, dedicato a Pompei e ad Amedeo Maiuri. Qui il mondo archeologico diventa una meditazione sulla durata del tempo e sulla fragilità delle civiltà. Teschi, architetture, figure velate e frammenti di memoria costruiscono scenari sospesi tra rovina e rinascita, nei quali il passato continua a interrogare il presente.

Museo Armando De Stefano, Vico Equense
Museo Armando De Stefano, Vico Equense

Un’eredità da custodire

L’apertura del Museo Armando De Stefano rappresenta un omaggio dovuto a uno dei maggiori interpreti della pittura italiana del Novecento, oltre che una fondamentale operazione di conservazione della memoria culturale del territorio. A cinque anni dalla scomparsa dell’artista, Vico Equense consegna così al pubblico e a possibili progetti futuri un luogo destinato a mantenere viva la conoscenza di un autore che ha raccontato il Novecento attraverso una pittura intensa, inquieta e profondamente umana.

Museo Armando De Stefano, Vico Equense
Museo Armando De Stefano, Vico Equense

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