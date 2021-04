“Arte come…”: il ciclo di webinar per scoprire le corrispondenze dell’arte contemporanea

L’arte non è solo storia ma anche coincidenza, temi e approcci che si richiamano tra un secolo e l’altro, parallelismi insospettabili che travalicano distanze geografiche, insomma, contemporaneità nel senso letterale del termine, soprattutto se si tratta di arte contemporanea. A proporre un approccio trasversale, a partire dalle similitudini, da ciò che avvicina, sarà “Arte come…”, la nuova serie di webinar promossa da Fondazione Imago Mundi e curata da Chiara Pirozzi, critica e curatrice indipendente d’arte contemporanea, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli e di Bari. Gratuiti e aperti a tutti – previa iscrizione su Eventbrite – gli appuntamenti segneranno un percorso di avvicinamento all’arte contemporanea, per scoprire le tematiche sociali e civili che, avvertite da tutti noi, nel nostro quotidiano, sono state raccontate dai grandi artisti dell’epoca contemporanea, per scoprirne la visione condivisa.

Istituzione non profit con sede a Treviso, Fondazione Imago Mundi prosegue il lavoro di ricerca e dialogo tra le culture di Imago Mundi Collection, raccolta di arte contemporanea globale nata oltre dieci anni fa da un’idea di Luciano Benetton che oggi coinvolge più di 26mila artisti da ogni parte del mondo. Nel 2018, grazie al restauro di Tobia Scarpa, aprono a Treviso le Gallerie delle Prigioni, spazio espositivo e piattaforma sperimentale per mostre, talk, eventi e laboratori didattici.

Già curatrice per Imago Mundi Collection del progetto “Doni”, con oltre 140 opere realizzate da artisti campani e presentate anche al Museo Madre di Napoli, Chiara Pirozzi, nella prima puntata di “Arte come…” parlerà dei temi della relazione e dell’incontro, attraverso le opere di tre artisti e di un duo, tra New York e Napoli. Scopriremo così la ricerca di Rirkrit Tiravanija, artista thailandese, nato in Argentina, cresciuto artisticamente a New York, esponente tra i più rappresentativi della estetica relazionale, noto anche per le sue performance alla continua ricerca di forme di condivisione, incontro e interazione con il pubblico (persino la preparazione e il consumo di cibo). Approfondiremo, quindi, la pratica artistica di Marinella Senatore, da sempre caratterizzata dalla partecipazione pubblica e dal coinvolgimento di intere comunità, per scoprire infine le ricerche creative del duo artistico formato da Giovanna Bianco e Pino Valente (Bianco Valente), di base a Napoli, e dell’artista britannico-tedesco Tino Sehgal.