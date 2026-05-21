Dopo mesi di tensioni, polemiche e schermaglie istituzionali, tra il Ministero della Cultura e La Biennale di Venezia sembra riaprirsi uno spazio di distensione. A suggellare la pace è stata la visita del ministro Alessandro Giuli al Padiglione Italia, accompagnata da un gesto simbolicamente significativo da parte del presidente Pietrangelo Buttafuoco: l’auspicio che l’opera di Chiara Camoni possa trovare una collocazione permanente al termine della manifestazione.

In una nota diffusa dall’istituzione veneziana, il Padiglione Italia curato da Cecilia Canziani per questa 61ma edizione della Biennale d’Arte è stato definito «Un risultato di straordinaria qualità», sottolineando la capacità del progetto di testimoniare «La vitalità e la forza della ricerca artistica contemporanea italiana». Un riconoscimento tutt’altro che scontato nel clima degli ultimi mesi, segnati da attriti crescenti tra il ministero guidato da Giuli e la governance della Biennale.

Le tensioni tra Giuli e Buttafuoco si erano intensificate soprattutto attorno al ruolo politico e culturale della Biennale, alle nomine e al rapporto tra autonomia curatoriale e indirizzo istituzionale. Nelle scorse settimane il confronto si era ulteriormente acceso a causa della partecipazione della Russia, tema che aveva alimentato nuove polemiche pubbliche e accentuato la pressione politica sull’istituzione veneziana. Parallelamente, il clima generale della manifestazione era stato attraversato dalle proteste legate alla guerra a Gaza, dagli scioperi e dalle contestazioni ai padiglioni nazionali, contribuendo a rendere ancora più acceso il dibattito.

In questo contesto, la visita odierna di Giuli assume inevitabilmente un valore politico. Il ministro è arrivato alla Biennale alle 11:30, accolto da Buttafuoco al molo della Gru, davanti al Padiglione Italia. Il presidente della Biennale gli ha donato il catalogo ufficiale della manifestazione e lo ha poi accompagnato in una visita durata circa 40 minuti all’interno del padiglione. Un’immagine di cordialità istituzionale che appare come un tentativo di riallineamento pubblico tra le due figure.

«Il messaggio che arriva dalla Biennale Arte è, come sempre, quello della libertà, della bellezza e della centralità della funzione sociale delle arti», ha dichiarato Giuli, definendo la visita al Padiglione Italia, selezionato da lui stesso a seguito di un bando pubblico, «Un dovere istituzionale» ma anche «Un segno di attenzione e di vicinanza alla Biennale, alla sua storia e a tutto ciò che essa esprime».

Con Buttafuoco «Non c’è stata nessuna guerra personale», ha dichiarato il ministro Giuli ai giornalisti, al termine della visita: «L’amico Pietrangelo non è mai venuto meno, ma maggiore amica è la verità che rappresento come ministro».

Parallelamente, la nota della Biennale sembra aprire una prospettiva nuova anche sul destino delle opere prodotte per il Padiglione Italia. Buttafuoco auspica infatti che il lavoro di Chiara Camoni o una sua parte significativa possa continuare a vivere oltre il tempo della mostra, entrando stabilmente in una collezione pubblica o in un’istituzione italiana. L’idea è quella di trasformare questa possibilità in un modello futuro: fare in modo che ogni anno le opere del Padiglione Italia possano trovare accoglienza permanente in musei, fondazioni o istituzioni culturali del Paese.

Una proposta che tocca un nodo storico dell’arte contemporanea italiana: la difficoltà di costruire nel tempo un patrimonio pubblico stabile legato alle grandi manifestazioni internazionali. In molti casi, infatti, le opere realizzate per il Padiglione Italia restano episodi temporanei destinati a disperdersi dopo la chiusura della Biennale, senza entrare davvero nel sistema museale nazionale.