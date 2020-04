Designboom e Olafur Eliasson dedicano un disegno di speranza all’Italia

Designboom, una rivista online fondata a Milano nel 1999 e che si occupa prevalentemente di design e architettura, ha lanciato la campagna #artistssharemessagesofhope e ha scelto di partire col botto, chiedendo a Olafur Eliasson di realizzare un disegno dedicato all’Italia.

A seguito della condizione di emergenza Covid-19 che stiamo attraversando, il magazine ha deciso di lanciare, sui suoi canali social, un progetto che prevede di chiedere ad alcuni artisti, provenienti da differenti discipline, di realizzare opere che rappresentino la condizione attuale e possano rappresentare un messaggio di positività per i lettori.

Olafur Eliasson e il suo disegno di speranza

Uno degli artisti che ha collaborato a questo progetto è Olafur Eliasson, famoso per le sue grandi e spettacolari istallazioni, costituite da elementi naturali come la luce, l’acqua e l’aria, che interagiscono con lo spettatore ridefinendo il suo concetto e la sua relazione con lo spazio e con l’ambiente. Celebre soprattutto per The Weather Project, iconica opera realizzata nel 2003 per la Tate Modern – museo dove è stata presentata, nel 2019, una sua ampia mostra – l’artista ha quindi deciso di postare sul suo canale Instagram un video che lo riprende mentre realizza un disegno, tanto semplice quanto efficace, per rispondere alla sfida propostagli.

Il disegno che Olafur Eliasson ha realizzato per designboom si compone infatti di una sintetica rappresentazione del mondo, attorniata da stelle e cuori. Questo è attraversato da scritte che incitano i suoi followers e i lettori del magazine a utilizzare il tempo di stallo e isolamento che stiamo vivendo in maniera propositiva. L’opera, un simbolo di sostegno, positività e collaborazione universale, è dedicata al popolo italiano e, in particolare, ai cittadini maggiormente colpiti dalla pandemia. Il messaggio lanciato dall’artista è infatti quello di convertire le nostre energie in forza creativa, amore e cura per il prossimo. Si rinnova quindi il legame sentimentale tra Eliasson e l’Italia, in attesa della tappa a Milano di The collectivity project, installazione partecipativa commissionata dalla Fondazione Nicola Trussardi.

E a proposito di disegni, ci fa piacere segnalarvi che exibart partecipa all’iniziativa #VinciamoNoi di CharityStars, con un’asta di beneficenza di opere realizzate da giovani illustratori e illustratrici, i cui proventi andranno interamente alla Croce Rossa Italiana, alla Fondazione dell’Ospedale San Matteo di Pavia, all’Ospedale Sacco di Milano e all’Ospedale Spallanzani di Roma. Qui tutte le informazioni.