Apertura in programma per l’1 aprile 2023 e, conoscendo le personalità in questione, sembra quasi il classico scherzo e non è detto che, alla fine, non lo sarà: stiamo parlando del nuovo Gilbert & George Center, che si trova a Londra, al 5 di Heneage Street, in un ex edificio industriale a due passi dallo studio e dalla casa del XVIII secolo dove il duo di artisti – iconici per definizione – risiede dal lontano 1968, facendo quotidianamente le stesse passeggiate e mangiando sempre nello stesso ristorante.

Conosciuti per le loro ironiche interpretazioni performative sotto forma di statue, spesso e volentieri canterine, Gilbert Proesch e George Passmore avevano istituito il Gilbert & George Center nel 2009, come ente di beneficenza con l’obiettivo di favorire l’educazione del pubblico alle arti e di promuovere la conoscenza post mortem del loro lavoro. Nel 2015 è stata poi acquisita la proprietà al 5 di Heneage Street, con l’idea di creare una dimora permanente per le loro opere.

Mantenendo la promessa de «L’arte per tutti», che è un vero manifesto del duo, l’ingresso sarà sempre gratuito, arricchendo così ulteriormente l’offerta culturale londinese. «Londra possiede una popolazione globale che cambia ogni giorno, e se qualcuno viene dal Venezuela o da Wolverhampton, ci sarà comunque un posto qui dove potranno vedere le nostre foto e dove tutti potranno riunirsi da tutto il mondo, per vedere l’arte di Gilbert & George», hanno dichiarato gli artisti in una nota tra il serio e il faceto.

Il progetto di rifunzionalizzazione dell’edificio è stato firmato dallo studio SIRS Architects, in stretta collaborazione con Gilbert & George. La visione degli artisti è stata tenuta in conto nel design, ripristinando l’aspetto originale dell’edificio e creando, allo stesso tempo, un progetto sostenibile con spazi espositivi contemporanei adatti alla loro arte. Sarano dunque tre gli spazi espositivi, ciascuno diverso per grandezza e atmosfere. In programma ci saranno da una a due mostre all’anno, incentrate sulle opere di Gilbert & George, chiaramente. La mostra di apertura del Gilbert & George Centre presenterà la famosa, coloratissima, allegorica, psichedelica, moderna ma arcaica, surrealista ma rappresentativa, tragica e comica serie “THE PARADISICAL PICTURES”, del 2019 (tutti aggettivi molto utili per comprendere l’intera poetica del duo).

A questo punto bisogna solo capire se si tratta di un pesce d’aprilo o meno. Le fotografie però sembrano piuttosto realistiche.