Il presepe di Banksy a ridosso del muro di Gerusalemme

Chi pensava che il Natale 2019 di Banksy potesse essere il murales dedicato ai senzatetto apparso qualche settimana fa a aveva dedicato ai senzatetto, da ieri ha una nuova opera: sul proprio profilo Instagram Banksy ieri ha postato una presepe allestito davanti alla riproduzione un muro di cemento colpito da un mortaio. Il titolo dell’opera è “Scar of Bethlehem” – ovvero la cicatrice, ma anche lo sfregio di Betlemme -, a cui si aggiungono le parole “A modified nativity set fot the @walledoffhotel”.

L’essenziale presepe è composto dalla Sacra Famiglia, dal bue e dall’asino, in stile classico, posizionati davanti cinque pannelli che riproducono i prefabbricati – con tanto di foro in alto – con cui è costruito il muro che divide Betlemme e Gerusalemme, su cui si leggono i “graffiti” “amore” e “pace”, in inglese e in francese. Sul pannello centrale un foro di mortaio che assume le ambigue sembianze della classica stella presente sopra a ogni presepe.

Il sottotitolo fa riferimento al Walledoff Hotel, l’albergo che Banksy ha aperto a Betlemme, con vista sul muro edificato da Israele per separare la città palestinese dai territori di Gerusalemme Est.

Nel gift shop dell’hotel sono acquistabili diversi “souvenir” che hanno come ambientazione il muro (e anche pezzi di muro), che fanno riflettere sulla situazione di Gerusalemme e i cui proventi sono utilizzati per far proseguire l’attività dell’hotel e per vari progetti sociali.