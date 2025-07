È successo di nuovo. Un visitatore del Centre Pompidou-Metz ha staccato la banana dal muro, l’ha sbucciata e l’ha mangiata. Nessun allarme, nessuno scandalo, solo una scena ormai familiare per chi segue la ricerca di Maurizio Cattelan: The Comedian (2019) è tornato a fare notizia, scomparendo nell’attimo di un morso. L’opera, in mostra dal maggio scorso nell’ambito della mostra Dimanche Sans Fin, organizzata per il quindicesimo anniversario del museo francese – ne scrivevamo più diffusamente qui -, è stata prontamente reintegrata dal personale di sicurezza, come previsto dalle precise istruzioni dell’artista: il frutto è deperibile e va sostituito regolarmente.

Cattelan ha commentato di essere «Deluso che il visitatore non abbia mangiato anche la buccia e il nastro adesivo», segnalando con sarcasmo che «Ha confuso il frutto con l’opera d’arte». Infatti è proprio su questa ambiguità che si regge The Comedian, sin dalla sua comparsa folgorante ad Art Basel Miami nel 2019, quando tre esemplari vennero venduti da Galerie Perrotin per cifre tra i 120mila e i 150mila dollari, corredati da certificati di autenticità e istruzioni per la sostituzione del frutto.

Fu allora che l’opera si trasformò in un meme vivente: il performance artist David Datuna la mangiò in diretta, la galleria parlò di rischio per la sicurezza e rimosse l’installazione. Nel 2023, un altro morso, questa volta da parte di uno studente al Leeum Museum di Seoul, che dichiarò semplicemente: «Avevo fame e la banana era fresca». Nel novembre 2024, infine, il collezionista cinese Justin Sun acquistò The Comedian per 6,2 milioni di dollari da Sotheby’s New York, per poi mangiarla davanti ai giornalisti sostenendo che «Aveva un sapore migliore delle altre».

Ma il cortocircuito tra arte e oggetto, genio e bana(na)lità, ha raggiunto il grande pubblico anche fuori dai musei. Durante la finale del Super Bowl a febbraio 2025, uno degli eventi televisivi più seguiti negli Stati Uniti, uno spot di Ray-Ban e Meta ha messo in scena proprio The Comedian con protagonisti Chris Pratt e Chris Hemsworth. Nel surreale filmato, tra gag high-tech e occhiali intelligenti, Hemsworth mangia la banana di Cattelan appesa al muro, scatenando lo sconcerto del collega. Un colpo di coda pubblicitario che ha trasformato l’azione in un atto pop planetario.

Cosa resta allora di The Comedian? Il gesto del visitatore a Metz è vandalismo oppure parte del ciclo vitale dell’opera stessa? La banana viene esposta o acquistata, poi viene mangiata, la notizia si diffonde, il museo la sostituisce e il rito ricomincia. È questo il destino di un’opera che si crea nel momento stesso della sua distruzione.