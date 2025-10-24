Nel giugno 2026, l’ARoS Aarhus Art Museum di Aarhus, in Danimarca, inaugurerà As Seen Below – The Dome, una nuova Skyspace di James Turrell, destinata a diventare una delle opere più imponenti dell’artista americano. Con i suoi 40 metri di diametro e 16 di altezza, la cupola rappresenta la più grande installazione di Turrell mai collocata in un contesto museale e avrà anche una funzione “strutturale”: andrà infatti a integrarsi nel progetto di espansione del museo, firmato dagli architetti Schmidt Hammer Lassen.

I visitatori potranno accedere all’opera attraverso un corridoio sotterraneo inondato di luce, per poi ritrovarsi immersi in un ambiente emisferico che incornicia il cielo attraverso un oculo centrale. Qui, le variazioni cromatiche create da sofisticate sequenze luminose intervengono nella percezione dello spazio e del tempo, soprattutto all’alba e al tramonto, quando il cielo diventa parte integrante dell’opera. «Con As Seen Below plasmo l’esperienza stessa del vedere, più che offrire un’immagine. L’architettura avvicina il cielo, così che si riconosca che l’atto del guardare è esso stesso l’opera», così James Turrell ha raccontato la sua nuova installazione per l’ARoS museum.

Nato a Los Angeles nel 1943, James Turrell è considerato una delle figure più influenti dell’arte contemporanea. Pioniere del movimento Light and Space, ha dedicato oltre cinque decenni a esplorare il potere della luce come materia mentale e fisica. Psicologo di formazione e pilota esperto, Turrell ha spesso raccontato come le sue ore di volo, trascorse osservando il cielo e le sue variazioni cromatiche, abbiano alimentato la sua visione artistica, attraverso la quale l’esperienza dello spazio veicola la percezione di un’essenza spirituale.

Il progetto danese segna la realizzazione di un sogno condiviso, «Un sogno che si avvera», ha dichiarato Rabih Azad-Ahmad, assessore alla Cultura di Aarhus, «Che sta per guadagnare una nuova attrazione spettacolare, un’opera destinata a diventare un simbolo internazionale della città». Sulla stessa linea, il sindaco Anders Winnerskjold ha sottolineato come The Dome rappresenti «Un’immagine potente dello sviluppo di Aarhus come città culturale globale».

«Siamo orgogliosi che il nostro museo ospiterà lo Skyspace più significativo di James Turrell fino a oggi: un’opera straordinaria che invita i visitatori a rallentare, alzare lo sguardo e sperimentare la luce, il tempo e lo spazio in modi profondamente emozionanti. Questa non è solo un’opera d’arte straordinaria per ARoS, ma anche un nuovo punto di riferimento culturale per Aarhus», ha affermato Rebecca Matthews, Direttrice del Museo di ARoS.

Fondata nel 2004, l’istituzione danese ha sviluppato negli anni una collezione che intreccia maestri come Monet, Munch, Dalí, Kirkeby e Barbara Kruger, con un’attenzione costante verso il contemporaneo e, in particolare, per la ricerca sull’arte percettiva. Con As Seen Below, infatti, ARoS si consolida come punto di riferimento per le grandi e ambiziose installazioni ambientali. Il museo, che ospita già oltre 8mila opere e accoglie ogni anno più di 600mila visitatori, è noto anche per due installazioni divenute iconiche: Your rainbow panoram, opera del 2011 di Olafur Eliasson, una passerella circolare sospesa sul tetto, e Boy, del 1999, di Ron Mueck, scultura iperrealista di un bambino alto cinque metri.