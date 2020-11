L’installazione di Chila Kumari Singh Burman per la Tate Britain

Dopo i lavori di Alan Kane nel 2017, Monster Chetwynd nel 2018 e Anne Hardy nel 2019 è Chila Kumari Singh Burman a firmare la quarta edizione della Winter Commission, iniziativa che ogni anno invita un artista a creare un’installazione pensata per la facciata della Tate, che rimane visibile durante tutto il periodo delle feste, fino al 31 gennaio.

Con “Remembering a Brave New World”, Burman ha combinato insieme mitologia indù, l’immaginario filmico di Bollywood, il femminismo radicale, l’attivismo politico, la storia coloniale e ricordi d’infanzia, come le luminarie di Blackpool, una località balneare sulla costa nord-occidentale dell’Inghilterra o il camioncino dei gelati della sua famiglia, ricoprendo la facciata della Tate Britain con un mix caledoscopico di neon e colori vorticosi.

Il simbolo dell’imperialismo britannico viene sostituito da Kali, la dea indù della liberazione e del potere. Le numerose divinità, come Lakshmi, la dea della ricchezza e della purezza, Ganesh, il dio della prosperità e il dio scimmia Hanuman sono accompagnati da diversi animali scintillanti, tra cui una tigre a grandezza naturale e un pavone. Forme e parole illuminate si aggiungono alla figura di Rani Lakshmi Bai, nota anche come la Regina di Jhansi, una delle leader della rivolta indiana del 1857 contro il dominio britannico dell’India.

Nata a Liverpool nel 1957, Chila Kumari Singh Burman si descrive come una “Punjabi Liverpudlian” a cui piace combinare le sue radici indiane con elementi della cultura popolare: mescola stereotipi per creare nuove identità, oltre i limiti imposti alle donne dell’Asia meridionale in un contesto culturale britannico. Nei suoi lavori, unisce stile e tecniche, includendo collage, pittura, incisione e video.

“Anche quando le sue porte sono chiuse, la Tate Britain è in grado di esercitare con questo nuovo e audace lavoro, un forte impatto culturale sulla nostra capitale. Il colorato tributo di Chila alla sua eredità punjabi e inglese è un ottimo modo per festeggiare Diwali. Un simbolo di speranza durante questi tempi difficili “. Ha commentato il sindaco di Londra Sadiq Khan. L’installazione, infatti, è stata inaugurata in concomitanza con Diwali, il Festival della Luce, una delle più importanti feste indiane che simboleggia il trionfo del bene sul male, la vittoria della luce sull’oscurità.