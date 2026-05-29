Negli ultimi mesi gran parte del dibattito attorno alla Biennale di Venezia è tornato a concentrarsi sul rapporto tra rappresentazione e geopolitica. Più che dalle opere, molte delle tensioni di questa edizione sembrano emergere dall’impianto stesso della manifestazione. Venezia continua infatti a funzionare come una piccola mappa del mondo costruita nel cuore dell’Europa. E la domanda su chi abbia diritto a essere rappresentato dentro questa geografia attraversa i Giardini da molto prima delle discussioni di oggi.

Prima ancora di essere una mostra, la Biennale resta un dispositivo politico. I Giardini conservano ancora una gerarchia spaziale molto precisa: i Padiglioni storici delle potenze europee e occidentali occupano gli spazi più centrali e monumentali, mentre molti Paesi arrivati più tardi nella geografia dell’esposizione si distribuiscono tra Arsenale, sedi temporanee e luoghi sparsi nella città. Alcuni continuano a non avere una rappresentanza stabile. Anche quando prova a presentarsi come piattaforma globale,Venezia mantiene quasi intatto questo ordine.

Le tensioni che emergono oggi attorno alla rappresentazione, all’appartenenza e alla possibilità stessa di occupare uno spazio non sono quindi qualcosa di nuovo. Attraversano la Biennale da tempo, anche se in forme diverse. Alcuni lavori del passato tornano oggi con particolare chiarezza proprio perché avevano già individuato quella frattura. Tra questi, Stateless Nation, il progetto presentato alla Biennale del 2003 da Sandi Hilal e Alessandro Petti, appare oggi con una lucidità quasi disarmante.

L’intervento consisteva in dieci fotografie-passaporto monumentali installate nello spazio pubblico dei Giardini. Volti reali, normalmente relegati alla dimensione impersonale dei documenti amministrativi, venivano ingranditi fino a occupare fisicamente il percorso della Biennale allora curata da Francesco Bonami. Mantenevano la frontalità neutra delle immagini identificative: fotografie pensate per essere archiviate, controllate, verificate. Eppure, portate dentro quel contesto, sembravano improvvisamente trattenere tutto il peso politico e umano che un documento può contenere.

Dentro una manifestazione costruita attorno ai Padiglioni nazionali, quei volti introducevano una presenza difficile da contenere dentro la logica dello Stato-nazione. Il progetto nasceva infatti da una domanda semplice e ancora irrisolta: come si rappresenta una nazione senza Stato all’interno di una mostra che continua a rappresentare il mondo attraverso gli Stati?

Nel testo che accompagna il progetto, Hilal e Petti raccontano una realtà frammentata tra documenti diversi, permessi temporanei, cittadinanze parziali e possibilità di movimento continuamente revocabili. La loro riflessione rimane sempre vicina alla dimensione concreta della vita quotidiana. Attraversare un checkpoint, aspettare un’autorizzazione, esibire un documento, capire se si potrà passare oppure no. È in questa ripetizione silenziosa di controlli, attese e attraversamenti che il confine smette di essere una linea astratta e diventa esperienza quotidiana.

Guardando oggi Stateless Nation, colpisce soprattutto il rigore del lavoro. Hilal e Petti non cercano immagini spettacolari del conflitto e non trasformano la precarietà in linguaggio estetico. Rimangono vicini a qualcosa di estremamente semplice e fragile: il volto umano dentro un sistema di documenti, controlli e autorizzazioni. Quelle fotografie, pensate per certificare un’identità, finiscono invece per raccontare una condizione fatta di attraversamenti, attese e appartenenze continuamente messe in discussione.

Negli anni successivi, Hilal e Petti hanno continuato ad approfondire queste riflessioni nel libro Permanent Temporariness, dove il confine viene definito «Uno spazio con profondità». Non una semplice linea geografica ma qualcosa che entra nella vita quotidiana e determina possibilità di movimento, accesso e visibilità.

Riletto oggi, Stateless Nation continua a mettere in luce una contraddizione che la Biennale si porta dietro fin dalle sue origini: il tentativo di rappresentare un mondo sempre più mobile e frammentato attraverso una struttura ancora costruita attorno all’idea di identità nazionali stabili e territorialmente definite. Forse è anche per questo che quei passaporti installati nei Giardini nel 2003 continuano ancora oggi a produrre una lieve frattura dentro il paesaggio ordinato della Biennale.