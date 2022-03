Otto poster d’artista per 150mila parole: il progetto UTOPIA di Treccani Arte

Sono più di 150mila i lemmi del Vocabolario Treccani e, quindi, come si fa a illustrarli tutti? È una impresa da sogno, enciclopedicamente borgesiana –appunto – più che surreale e, dunque, materia di “UTOPIA”, nuovo progetto presentato da Trecani Arte. La costola dell’Istituto dell’Enciclopedia fondata da Giovanni Treccani interamente dedicata all’arte contemporanea, ha invitato otto artisti – Elisabetta Benassi, Ettore Favini, Claire Fontaine, Piero Golia, Emilio Isgrò, Marcello Maloberti, Rä di Martino e Alessandro Piangiamore – a realizzare una raccolta di poster d’artista che utopicamente, come attitudine e aspirazione quindi, possano raccontare visivamente i lemmi del Vocabolario.

Ognuno degli artisti ha scelto una parola nella quale riconoscere il proprio lavoro e il proprio pensiero, associando quindi un’immagine rielaborata, appropriata, realizzata ad hoc o selezionata dal proprio corpus di opere. Ogni immagine è diventata un poster, firmato e realizzato in 100 esemplari, con l’immagine sul fronte e il lemma sul retro. Un archivio costantemente in progress, proprio come sono la lingua e il linguaggio e che, al contempo, restituisce un’istantanea del panorama artistico contemporaneo.

Gli artisti, infatti, hanno potuto usare la massima libertà espressiva nello sviluppo dell’immagine: lo scopo, chiaramente, non è tanto agevolare la lettura del testo quanto renderla più articolata, anche inaspettata, mettendo in evidenza la complessità delle parole e suggerendo la possibilità di nuovi significati. E in un’epoca così radicalizzata come la nostra, questa agilità è tanto più preziosa, in particolare se a prenderne atto è un istituto come Treccani che, per definizione, fissa e “identifica” il senso e le interpretazioni dei termini e dei concetti.

«UTOPIA si inserisce nella mission istituzionale di Treccani Arte, tesa a costruire un nuovo universo enciclopedico dedicato alla creatività contemporanea e a sostenere attivamente le eccellenze italiane, favorendo la creazione di una rete di collaborazioni tra artisti, artigiani e produttori italiani», spiegano da Treccani Arte, che dal 2018 ha promosso vari progetti in collaborazione con molti artisti italiani e internazionali. Tra le varie, quelle con Alfredo Jaar, per i 35 esemplari di “Antonio Gramsci è vivo”, con Remo Salvadori, per un’edizione da 25 tratta dall’opera “Alfabeto”, e con Nico Vascellari, per “Under the sign of (Revenge)”.

Le opere di UTOPIA sono acquistabili sull’emporium di Treccani Arte, a 100 euro ciascuna.