Pilkington valorizza quadri, fotografie e collezioni

Nel 2006 il gruppo NSG, uno dei più grandi produttori di vetro e di sistemi di vetro operante nelle aree dell’edilizia, dell’automobilistica e delle tecnologie creative, ha acquistato Pilkington, il principale fornitore mondiale di vetro. Pilkington ha creato e collaudato una vasta gamma si vetri e soluzioni per valorizzare quadri, fotografie e collezioni.

Un esempio? Nella mostra “Le pareti delle meraviglie. Corami di corte tra i Gonzaga e l’Europa” (Palazzo Te, Mantova, 2022) molti dei capolavori esposti sono stati protetti, a tutela e benefixio della visone, con il vetro Pilkington OptiView™ Protect OW, specifico per l’utilizzo museale. Grazie al suo colore assolutamente neutro, alla sua purezza e soprattutto allo speciale rivestimento pirolitico depositato su entrambe le facce della lastra, questo vetro riduce il riflesso della luce a un valore inferiore al 2% (rispetto all’8% del vetro standard), lasciando inalterato il piacere della visione delle opere. Nella stessa occasione fu utilizzato anche Pilkington Optiwhite™, un vetro extra chiaro per eccellenza ottenuto con una rigorosa selezione delle materie prime, privilegiando sabbie a ridotto tenore di ferro. Questa tipologia, ad altra trasmissione luminosa e straordinaria neutralità di colore garantisce una resa ottimale delle immagini, senza alterazioni cromatiche dovute alla presenza del vetro.

Di recente Pilkington ha proposto una nuova soluzione, efficace soprattutto in materia di fotografia. Il vetro Pilkington Optifloat™ Antiglare 2 mm, è particolarmente efficace nell’abbattere le riflessioni e permettere al contempo una visione indisturbata. La delicata satinatura superficiale migliora la lettura delle immagini e limita sensibilmente le impronte o le macchie presenti sulle superfici, aumentando così il piacere della visione, sia in condizioni di illuminazione naturale che in presenza di luce artificiale. L’elevata qualità del processo di satinatura, inoltre, garantisce un’eccellente uniformità d’aspetto, particolarmente richiesta in quadri di grandi dimensioni, e un’elevata durabilità.

Nell’arte come nell’architettura l’utilizzo del vetro è sempre stato di fondamentale importanza, sia per dare luce agli ambienti, sia per donare una connotazione specifica e unica alle superfici come alle facciate degli edifici. Il vetro è, sempre più spesso, un elemento distintivo: le sue qualità e le sue applicazioni, non solo nell’arte ma anche nell’interior design contribuiscono a una sua diffusione sempre maggiore. In campo di interior, un prodotto particolarmente adatto è Pilkington SuperGrey™, grigio scuro, la cui gradazione intensa, unita alla bassa riflessione, lo rende particolarmente adatto nel mondo dell’interior.

Oggi il gruppo NSG opera a livello globale con una presenza commerciale in oltre 100 paesi, garantendo dall’edilizia all’automobilistica, dall’architettura all’arte, prodotti eccellenti in grado di soddisfare ogni esigenza.