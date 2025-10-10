Roma Art To Date #1: Quadriennale e dintorni, l’itinerario di oggi

In occasione della 18ma edizione della Quadriennale d’arte di Roma al Palazzo delle Esposizioni, tornano gli appuntamenti di Roma Art To Date: Untitled Association consiglia una serie di mostre, eventi e iniziative da non perdere, con itinerari pensati per professionisti del settore, appassionati d’arte o curiosi, tra musei, spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti.

Oggi, per l’apertura di Fantastica, la 18esima edizione della Quadriennale d’arte di Roma, ci muoviamo tra Palazzo delle Esposizioni e la GAM – Galleria d’arte Moderna, a due passi dalla galleria Gagosian e dalla Fondazione Del Roscio. Proseguiamo lungo via del Tritone fino alla Fontana di Trevi per raggiungere l’Accademia di San Luca. Continuiamo oltre la Chiesa del Gesù e via delle Botteghe Oscure, con le gallerie Erica Ravenna, ADA e Sant’Andrea de Scaphis, per poi visitare, in via del Velabro, gli spazi di Rhinoceros. Concludiamo nei pressi del Colosseo con un tour a Palazzo Merulana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da untitled association (@untitledassociation)

Gli appuntamenti a Palazzo delle Esposizioni

Da ottobre 2025 a gennaio 2026 torna a Palazzo delle Esposizioni la Quadriennale d’arte, principale rassegna periodica dedicata all’arte italiana contemporanea. La 18ma edizione intitolata Fantastica rende omaggio alla capacità dell’arte di dischiudere nuovi orizzonti, proponendo un racconto intorno alla scena artistica italiana post Duemila, scandito in cinque capitoli a cura di altrettanti curatori e curatrici: Luca Massimo Barbero, Francesco Bonami, Emanuela Mazzonis di Pralafera, Francesco Stocchi e Alessandra Troncone. In mostra 54 artiste e artisti, di cui 16 under 35, con 187 opere esposte su circa 2000 metri quadrati.

Dal 14 al 19 ottobre, Palazzo delle Esposizioni ospita inoltre I documentari di Internazionale a Roma, a cura di CineAgenzia per Internazionale. La rassegna di documentari, presentati a Roma dopo il festival di giornalismo di Ferrara, raccoglie una riflessione sui temi di attualità internazionali, invitando gli spettatori ad un confronto con sei storie, temi e scenari, in un mondo sempre più instabile: Cuba e la crisi in Night Is Not Eternal; con The Shadow Scholars, il dietro le quinte del mondo accademico, con articoli e tesi accademiche prodotte in Kenya per gli studenti occidentali; le migrazioni con The Guest e la libertà di espressione con The Dialogue Police; con The Life That Remains, prima regia della superstar del cinema arabo Dorra Zarrouk, si racconterà di Gaza attraverso memorie e immagini di una famiglia palestinese in esilio; Niñxs restituirà, infine, del viaggio alla scoperta di sé affrontato dalla protagonista attraverso la sua transizione di genere, alle gioie e incertezze dell’adolescenza, e ai pregiudizi della società.

Da non perdere, oltre alla personale di Filippo Sassòli, Invenzioni a due dimensioni, a cura di Barbara Jatta, sempre a Palazzo delle Esposizioni, la mostra I giovani e i maestri: la Quadriennale del 1935, a cura di Walter Guadagnini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Biblioteca della Quadriennale. Quest’ultimo progetto rende omaggio a quella che è passata alla storia come la più importante rassegna di arte italiana negli anni Trenta, mettendo a confronto la generazione di maestri storici come Giorgio de Chirico, Arturo Martini, Giorgio Morandi, Gino Severini, con quella rappresentata da Corrado Cagli, Giuseppe Capogrossi, Mario Mafai, Pericle Fazzini.

L’itinerario di oggi, da via Crispi a Palazzo Merulana

Ci spostiamo ora in via Francesco Crispi per raggiungere la GAM – Galleria d’Arte Moderna e la galleria Gagosian. In mostra presso la GAM, Omaggio a Carlo Levi, un capitolo espositivo che indaga l’amicizia tra Carlo Levi e Piero Martina. In dialogo tra loro, oltre 60 opere provenienti da istituzioni culturali italiane, collezioni pubbliche e private. Il percorso mette a confronto i dipinti di Levi e Martina realizzati dagli anni Venti-Trenta fino agli anni Sessanta, concentrandosi sul decennio del dopoguerra, visto come un’intensa stagione d’impegno sociale e ricerca espressiva. Oggi con Laura Facchin, Vincenzo Failla e Maria Antonietta Cancellaro (clavicembalista e curatrice del progetto) si terrà il secondo incontro nell’ambito della mostra Omaggio a Carlo Levi, una lettura interpretativa dei testi di Levi, accompagnata da brani musicali, in uno scambio significativo tra immagine, testo e suono.

Vi segnaliamo anche le altre due mostre in corso nel museo: L’allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno in collaborazione con Ministero della Cultura – Istituto Centrale per il Restauro e Fondazione Venanzo Crocetti; e la retrospettiva Nino Bertoletti 1889-1971 a cura di Pier Paolo Pancotto, che affronta la complessità della figura e della produzione di Nino Bertoletti, artista capace di spaziare con la stessa intensità dalla pittura alla grafica, dall’architettura al giornalismo fino al collezionismo.

Sempre in via Crispi raggiungiamo la galleria Gagosian per la personale After Nature di Urs Fischer. Con materiali e metodi variegati, Fisher esplora i temi della percezione e della rappresentazione, disillude le proporzioni e reinventa oggetti con interventi tecnologici, rielaborando generi e motivi storici. In mostra, una nuova serie di dipinti in alluminio segnati dalla polvere accumulata sul pavimento dello studio dell’artista, una scultura morbida di grandi dimensioni e un’installazione video interattiva.

Nello stesso edificio, vi segnaliamo presso la Fondazione Nicola del Roscio la personale Luxardo. Corpi Nudi di Elio Luxardo, massimo rappresentate della generazione di fotografi dell’Italia negli anni Trenta. In mostra, il suo lavoro viene circoscritto in un affascinante ed intensa mise en scene, con un geniale nucleo di opere dedicate esclusivamente alla fotografia di nudo. La mostra raccoglie questa intima produzione di fotografie dei primissimi anni Trenta, composte da un inedito rapporto tra luci e ombre.

Percorriamo via del Tritone fino a Fontana di Trevi, per raggiungere l’Accademia Nazionale di San Luca con due mostre: la seconda edizione della collettiva Le ferite di Roma, a cura di Spazio Taverna e Andrea Cortellessa; la personale di Daniele Puppi, Eh Lampu!, a cura di Marco Tirelli.

Le ferite di Roma nasce da un progetto di ricerca che ha coinvolto dieci artisti – Elisabetta Benassi, Giulio Bensasson, Silvia Giambrone, Rä di Martino, Numero Cromatico, Lulù Nuti, Luigi Ontani, Pietro Ruffo, Gabriele Silli, Marco Tirelli – e dieci poeti Silvia Bre, Franco Buffoni, Maria Grazia Calandrone, Vivian Lamarque, Valerio Magrelli, Tommaso Ottonieri, Gilda Policastro, Laura Pugno, Fabio Pusterla e Lello Voce – chiamati a reinterpretare, con sguardo immaginifico, dieci eventi traumatici che hanno segnato la storia di Roma. Dal brutale assassinio di Giulio Cesare all’incendio della città sotto Nerone, dagli omicidi di Cola di Rienzo e Beatrice Cenci alle condanne inflitte a Galileo Galilei e Giordano Bruno, il percorso espositivo si snoda fino al XX secolo, toccando la marcia su Roma, il delitto Matteotti e la tragica scomparsa di due figure fondamentali della storia culturale e politica italiana: Pier Paolo Pasolini e Aldo Moro.

Nella personale Eh Lampu! – titolo che richiama una tipica espressione del sardo logudorese impiegata per esprimere meraviglia o stupore di fronte a un improvviso e inaspettato “fulgore” – Daniele Puppi, prediligendo da sempre come proprio mezzo espressivo la video-installazione, rielabora lo spazio di Palazzo Carpegna integrando immagine proiettata e suono in maniera inedita e potente.

Superiamo il Pantheon e l’area di Torre Argentina per arrivare alle nostre prossime tappe. Prima di raggiungere la Galleria Erica Ravenna, vi segnaliamo, presso l’area archeologica del Foro Romano, la mostra Magna Mater tra Roma e Zama, un progetto espositivo internazionale che intreccia archeologia, ricerca e cooperazione culturale tra Italia e Tunisia. Promossa dal Parco archeologico del Colosseo in collaborazione con l’Institut National du Patrimoine Tunisien, la mostra è curata da Alfonsina Russo, Tarek Baccouche, Roberta Alteri, Alessio De Cristofaro e Sondès Douggui-Roux con Patrizio Pensabene, Aura Picchione e Angelica Pujia.

Dando le spalle a via dei Funari, incontriamo la Galleria Erica Ravenna per la collettiva Tutta l’arte è relazionale? La mostra, prendendo spunto dal saggio L’estetica relazionale di Nicolas Bourriaud, pone la questione dell’opera non come oggetto, ma come risultato dinamico tra artista e spettatore.

Tutta L’ Arte è Relazionale? riunisce tre generazioni di artisti – Vincenzo Agnetti, Gianfranco Baruchello, Tomaso Binga, Alighiero Boetti, Rirkrit Tiravanija, Mike Kelley & Paul McCarthy, Céline Condorelli, Mocellin Pellegrini – e propone l’esplorazione del concetto di relazione nella sua evoluzione quotidiana: la relazione in un’era definita dal post-isolamento, dalla post-relazionalità, dalla post-produzione e dalla presenza incombente dell’intelligenza artificiale, dove la realtà è prepotentemente mediata dalla tecnologia. Nel corso del suo svolgimento, la mostra comprenderà una serie di incontri, conversazioni e performances a cui parteciperanno: Céline Condorelli, Mocellin Pellegrini, Germana Agnetti, Lorenzo Bruni, Andrea Cortellessa, Ilaria Gianni, Carla Subrizi e Saverio Verini.

Al di là del Tevere, tra Santa Cecilia in Trastevere e la Bocca della verità, raggiungiamo le altre tre location, da una parte ADA e Sant’Andrea De Scaphis e poi Rhinoceros.

ADA ospita Witting Vitium, la prima mostra personale di Madison Bycroft in Italia. Nell’opera video The Sauce of All Order, partendo dalla figura dell’augure – sacerdote che interpreta i segni divini – Bycroft si interroga sui precedenti storici della costruzione della verità all’interno dei quadri giuridici. Manomissioni, nepotismo, false testimonianze e fabbricazione di prove false, sono elementi esplorati come costitutivi della “verità” e del mantenimento del potere. Attraverso video, scultura e performance, le ricerche di Madison Bycroft si estendono alla lettura e alla scrittura e indagano come possiamo re-immaginare la “lettura” e la comprensione. I lavori di Bycroft esplorano la leggibilità del linguaggio, analizzano come il “senso” sia influenzato da contesti storici, pregiudizi e strutture di potere.

Segnaliamo poco distante, presso la galleria Sant’Andrea De Scaphis, la personale, Cleaning Earth di Wangechi Mutu, artista kenyota già protagonista di una mostra negli spazi della Galleria Borghese. L’esposizione raccoglie due sculture e un’opera video, immerse in un’atmosfera di contemplazione, trasformazione e rituale.

Da Rhinoceros, Atto 1/3: Sotto la Luce, una mostra collettiva dedicata all’elemento essenziale della luce, segna il primo capitolo di una trilogia di mostre che si svolgerà da settembre 2025 a marzo 2026 con interventi degli artisti Anne-Camille Allueva, Rossella Bellusci, Anne Blanchet, Rachelle Bussières, Máté Dobokay, Renato D’Agostin, Mireille Fulpius, Ralph Gibson, Yannig Hedel, James Howell, Fernando Marante, Chris McCaw, Thomas Paquet, Olivier Ratsi, Elyn Zimmerman. Al primo piano dello storico edificio di via del Velabro una grande installazione di Olivier Ratsi, funge da sintesi delle tre mostre in programma, indagando i tre elementi chiave: luce, tempo e spazio. Vi segnaliamo fino al 15 ottobre, anche la mostra-installazione IS IT SUN DOWN? di Raffaele Curi da Rhinoceros

Eccoci giunti in zona Colosseo, presso Palazzo Merulana, per la nostra ultima tappa, la mostra Ultra Fisica di Mauro Reggio a cura di Valeria Rufini Ferranti. Le opere metafisiche di Reggio inquadrano paesaggi urbani rievocando le atmosfere del foto realismo americano, con elementi pop e colori distopici degli sfondi onirici. Pittura, scultura e architettura sono intimamente connesse nell’estetica del pittore: la prima e l’ultima sono evidentemente complementari, ben oltre le apparenze, a cavallo tra archeologia classica e post-razionalismo. Nella poetica dell’artista riecheggia l’immaginario storico dell’architetto Sant’Elia, le influenze del De Stijl, fino al Modulor di Le Corbusier, rivitalizzati in orizzonti, forme e approcci avanguardisti.

Roma Art To Date: itinerario #1

Palazzo Esposizioni

Via Nazionale, 194

palazzoesposizioniroma.it

+39 06 696271

info@palaexpo.it

18a Quadriennale d’arte

Fantastica

a cura di Luca Massimo Barbero, Francesco Bonami, Emanuela Mazzonis di Pralafera, Francesco Stocchi e Alessandra Troncone

11.10.25 > 18.01.26

I documentari di Internazionale a Roma

14 > 19.10.25:

The Life That Remains

14 ottobre, h: 20:00

Night Is Not Eternal

15 ottobre, h: 20:00

The Guest

16 ottobre, h: 20:00

Niñxs

17 ottobre, h:20:00

The Shadow Scholars

18 ottobre, h: 20:00

The Dialogue Police

19 ottobre, h:20:00

Galleria d’Arte Moderna

Via Francesco Crispi, 24

galleriaartemodernaroma.it

+39 060608

info@galleriaartemodernaroma.it

Omaggio a Carlo Levi

11.04 > 02.11.25

Gagosian

Via Francesco Crispi, 16

gagosian.com

@gagosian

After NAture

Urs Fisher

17.09 > 22.11.25

Fondazione Nicola Del Roscio

Via Francesco Crispi, 18

fondazionenicoladelroscio.it

+39 06 89168819

roma@fondazionenicoladelroscio.it

Luxardo. Corpi Nudi

Elio Luxardo

17.09 > 07.12.2025

Accademia Nazionale di San Luca

Piazza dell’Accademia di San Luca, 77

accademiasanluca.it

+39 06 6798848

+39 06 6798850

segreteria@accademiasanluca.it

Eh, lampu!

Daniele Puppi

a cura di Marco Tirelli

25.09.25 > 06.12.25

Le ferite di Roma

a cura di Spazio Taverna e Andrea Cortellessa

25.09 > 25.10.25

Parco archeologico del Colosseo

Arco di Costantino e Meta

Sudans – Piazza del Colosseo

Colosseo – Piazza del Colosseo

Domus Aurea – Viale della

Domus Aurea, 1

Foro Romano – Largo della

Salaria Vecchia 5-6 / via del

Tulliano / via Sacra

Palatino – Via di San Gregorio, 30

parcocolosseo.it

@parcocolosseo

at Foro Romano, Palatino

Magna Mater tra Roma e Zama

a cura di Alfonsina Russo, Tarek Baccouche, Roberta Alteri, Alessio De Cristofaro e Sondès Douggui-Roux, Patrizio Pensabene, Aura Picchione e Angelica Pujia.

06.06 > 05.11.25

Erica Ravenna Gallery

Via della Reginella, 3 / via di S.

Ambrogio, 26

ericaravenna.com

+39 06 32199

artecontemporanea@ericafiorentini.it68

Tutta l’arte è relazionale?

Group Show

10.06 > 31.10.25

ADA

Via dei Genovesi, 35

ada-project.it

info@ada-project.it

Witting Vitium

The Sauce of All Orde

Madison Bycroft

19.09 > 03.10.25

Sant’Andrea De Scaphis

Via dei Vascellari, 69

santandreadescaphis.com

+ 39 06 93576899

santandrea@santandreadescaphis.com

Cleaning Earth

Wangechi Mutu

10.09 > 25.10.2025

Rhinoceros

Via del Velabro, 9/A

rhinocerosroma.com

+39 066797434

+39 3406430435

gallery@rhinocerosroma.com

ATTO 1/3: SOTTO LA LUCE

19.09 > 18.11.25

IS IT SUNDOWN?

Mostra-installazione di Raffaele Curi

ongoing > 15.10

Palazzo Merulana

Via Merulana, 121

palazzomerulana.it

+ 39 06 39967800

info@palazzomerulana.it

ULTRAFISICA

Mauro Reggio

a cura di Valeria Rufini Ferranti

02.10 > 02.11.25