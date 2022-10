Torino Art To Date #1: tre inaugurazioni di oggi, in prossimità del fiume

In occasione della settimana di apertura delle principali fiere d’arte torinesi – Artissima, Flashback, The Others – in concomitanza con l’uscita di un leaflet rinnovato di Torino Art to Date, Untitled Association è lieta di lanciare un’edizione speciale di Torino Art to Date che fornisca a professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi qualche spunto per un itinerario con le iniziative da non perdere, tra mostre nei circuiti istituzionali e off, eventi collaterali, spazi indipendenti, gallerie private.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da untitled association (@untitledassociation)

Nel primo itinerario – già oggi per chi è già a Torino o da percorrere nei prossimi giorni per chi arriverà più avanti – non possiamo non segnalarvi tre inaugurazioni in tre spazi dislocati tra i quartieri Borgo San Paolo, Barriera di Milano, Vanchiglietta, in prossimità del fiume. Il consiglio è quello di iniziare dalla zona un po’ più periferica e, quindi, dalla Fondazione Merz dove si inaugura alle 18 la personale di Michal Rovner dal titolo “Alert”. La mostra, oggi e il prossimo 4 novembre visitabile eccezionalmente in presenza dell’artista, è una risposta alla situazione di crisi dei rifugiati. Rovner infatti ha trascorso notti tra i campi bui, in attesa di un incontro con gli sciacalli, gli altri, gli sconosciuti. I lavori diventano così portatori di una dimensione cupa e di tensione, facendo riemergere nello spettatore le sue paure più intime. Un’installazione in esterno resterà visibile solo fino al 6 novembre, in occasione dell’Art Week torinese.

Muovendovi poi verso il centro, attraversando una parte della città e incrociando certamente alcune delle Luci d’Artista da pochi giorni accese nuovamente (qui la mappa completa), vi invitiamo a soffermarvi in Piazza della Repubblica sulla nuova installazione commissionata a Grazia Toderi per la Cupola della Basilica Mauriziana, una presenza silenziosa e quasi nascosta rispetto alle attività quotidiane, alla vita della città e alla dimensione frenetica e multicolore che animano il mercato della piazza. L’artista ha scelto questo spazio per collocare un grande punto interrogativo luminoso, già comparso negli anni passati in altre sue opere, segno comprensibile in ogni lingua.

Potrete a questo punto avventurarvi verso la galleria Mucho Mas! nel quartiere Barriera di Milano alla scoperta del lavoro di Eva Kreuger, con la sua personale intitolata “Exploring The Living Studio”. Il progetto, in collaborazione con Camera, il Centro Italiano per la Fotografia, è curato da Luca Vianello e Silvia Mangosio con Giangavino Pazzola e nasce da una residenza ibrida online/fisica, a partire dall’esperienza di isolamento da Covid-19.

Procedendo poi verso il fiume arriverete da Quartz Studio, dove potrete partecipare alla inaugurazione della prima personale a Torino dell’artista danese Kasper Sonne. I tre grandi dipinti Your Feelings Are Wrong, da cui prende il titolo la mostra, There’s Nothing You Can Do to Me (That I Haven’t Already Done Myself) e Flag rappresentano apparentemente un ritorno dell’artista a lavori figurativi. I soggetti però sono sempre ridotti all’essenziale perché dotati di una sintesi formale quasi primitiva, con una forte componente cromatica, capace di veicolare l’aspetto emotivo nell’osservatore.

Itinerario #1 lunedì, 31 ottobre

Fondazione Merz

Via Limone 24

Alert

Michal Rovner, a cura di Beatrice Merz

31.10 > 29.01.23

Luci d’Artista Torino

Piazza della Repubblica

Cupola della Basilica Mauriziana di San Mauro e Lazzaro

…?…

Grazia Toderi

27.10 > 08.01.23

Mucho Mas! Artist-run space

Corso Brescia, 89

Exploring The Living Studio

Eva Kreuger, a cura di Luca Vianello e Silvia Mangosio con Giangavino Pazzola

31.10 > 20.12.22

Quartz Studio

Via Giulia di Barolo, 18/D

Your Feelings Are Wrong

Kasper Sonne

31.10 > 14.01.23