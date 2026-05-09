Effetto domino alla Biennale: decine di artisti si ritirano dai Leoni dei Visitatori

Non si placa la tempesta istituzionale su questa 61ª Biennale d’Arte. Dopo le dimissioni in blocco della giuria internazionale, un nuovo e massiccio fronte di protesta si è aperto oggi, 9 maggio, giorno dell’inaugurazione ufficiale. Con un comunicato congiunto diffuso tramite la piattaforma e-flux, oltre cinquanta artisti della mostra principale e diversi padiglioni nazionali hanno annunciato il loro ritiro formale dalla corsa ai nuovi Leoni dei Visitatori, i premi assegnati dal pubblico, istituiti quest’anno proprio per sopperire alle dimissioni della giuria.

Il boicottaggio dei Leoni dei Visitatori

La mossa è una risposta diretta alla creazione dei “Leoni dei Visitatori”, istituiti in extremis dalla Fondazione Biennale per colmare il vuoto lasciato dai tradizionali Leoni d’Oro. Questi ultimi erano stati annullati in seguito alle dimissioni della giuria presieduta da Solange Farkas, che aveva rinunciato all’incarico per non dover includere nelle premiazioni padiglioni di nazioni coinvolte in crimini internazionali (in particolare, il Padiglione Russia e il Padiglione Isreaele).

Gli artisti firmatari — tra cui nomi di rilievo come Alfredo Jaar, Zoe Leonard, Otobong Nkanga e i rappresentanti di padiglioni come Spagna, Svizzera, Belgio e Paesi Bassi — hanno dichiarato di agire in “solidarietà con la giuria dimissionaria”. Il ritiro collettivo svuota di fatto di significato il nuovo sistema di voto popolare, che era stato introdotto dalla Biennale proprio per garantire “inclusività e parità di trattamento” in un clima geopolitico infuocato.

Il ritiro è dunque una critica profonda alla governance della Biennale, guidata da Pietrangelo Buttafuoco. I firmatari ribadiscono che la trasformazione del premio in una “competizione di popolarità” tra i visitatori è un tentativo di eludere le responsabilità etiche e politiche che l’istituzione dovrebbe assumersi.

La protesta colpisce il cuore della mostra curata dalla scomparsa Koyo Kouoh, In Minor Keys. Con una parte significativa dei partecipanti che rifiuta attivamente di essere votata, la Biennale 2026 si configura come l’edizione più frammentata e contestata della storia recente, dove la distanza tra il “palazzo” e la comunità artistica internazionale sembra farsi sempre più incolmabile.

Qui la lista completa dei firmatari:

Pio Abad

Fabric Aragno

arms ache avid aeon

Sammy Baloji

Éric Baudelaire

Sabian Baumann

Nancy Brooks Brody Estate

BuBu de la madeleine

Carolina Caycedo

Annalee Davis

Bonnie Devine

Nolan Oswald Dennis

rana elnemr

Joy Episalla

Rachel Fallon

Sofía Gallisá Muriente

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige

Sohrab Hura

Mohammed Joha

fierce pussy

Alfredo Jaar

Michael Joo

Nina Katchadourian

Guadalupe Maravilla

Natalia Lassalle Morillo

Florence Lazar

Zoe Leonard

Alice Maher

Sally Mizrachi

Avi Mograbi & Avital Barak

Tuan Andrew Nguyen

Otobong Nkanga

Hagar Ophir

Uriel Orlow

Alan Phelan

Walid Raad

Mohammed Z. Rahman

Tabita Rezaire

Guadalupe Rosales

Yo-E Ryou

Rose Salane

Carrie Schneider

Hala Schoukair

Berni Searle

Yoshiko Shimada

Himali Singh Soin and David Soin Tappeser

Cauleen Smith

Vera Tamari

Jo-ey Tang

Carrie Yamaoka

Raed Yassin

Thania Petersen

National Pavilions

Belgium

Miet Warlop, Artist; Caroline Dumalin, Curator & Team

Luxembourg

Aline Bouvy & Stilbé Schroeder

France

Yto Barrada

Slovenia

Nonument Group (Neja Tomšič, Martin Bricelj Baraga, Nika Grabar, Miloš Kosec); Nataša Petrešin-Bachelez, Curator

Latvia

MAREUNROL’S, Bruno Birmanis & Team

Lithuania

Egle Budvytyte, Artist; Louise O’Kelly, Curator

Switzerland

Gianmaria Andreetta, Luca Beeler, Miriam Laura Leonardi, Lithic Alliance, Yul Tomatala, Nina Wakeford

Spain

Oriol Vilanova

The Netherlands

Dries Verhoeven, Artist; Rieke Vos, Curator

Poland

Bogna Burska & Daniel Kotowski, Artists; Ewa Chomicka & Jolanta Woszczenko, Curators

Ecuador

Boloh Miranda, Tatiana Lopez, Sani Montahuano, Mukutsawa Montahuano, Enoc Merino, Tawna Collective

Ireland

Isabel Nolan, Artist; Georgina Jackson, Curator; Cian O’Brien, Producer

Kosovo

Brilant Milazimi

Finland

Juha Huuskonen, Commissioner

Czech Republic and Slovakia

Jakub Jansa, Selmeci Kocka Jusko, Artists; Peter Sit, Curator

Cyprus

Marina Xenofontos