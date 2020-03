Il lavoro ai tempi del Covid-19: un questionario per gli operatori culturali

In questi giorni di emergenza Covid-19, abbiamo dovuto riconsiderare molte delle nostre abitudini e tra queste, in particolare, l’approccio quotidiano al lavoro. Tra i settori colpiti, anche quelli della cultura e dell’arte – qui l’elenco completo di tutte le manifestazioni sospese in Italia, mentre qui la lista degli eventi più importanti rinviati in tutto il mondo – endemicamente soggetti all’instabilità e alla scarsa tutela. Per un quadro della situazione attuale e per immaginare le sue possibili evoluzioni, abbiamo preparato un rapido questionario, da sottoporre a tutti gli operatori culturali interessati (artisti, curatori, direttori di musei e gallerie, funzionari, collezionisti, storici dell’arte, giornalisti, autori…) e che vi invitiamo a diffondere tra i vostri contatti. In calce a questo articolo trovate il questionario “Il lavoro culturale ai tempi del Covid-19, mentre qui c’è il link, che potete inoltrare. I risultati del sondaggio saranno pubblicati, in forma anonima, in un approfondimento a cura della nostra redazione.

Grazie.

