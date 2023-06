Ucraina, la casa museo dell’artista Polina Rayko distrutta dal crollo della diga

Secondo quanto riportato da fonti locali, la casa museo dell’artista Polina Rayko sarebbe stata sommersa dall’acqua, a seguito del catastrofico crollo della diga Kakhovka sul fiume Dnipro, in Ucraina, avvenuto il 6 giugno 2023. Nata nel 1928 e scomparsa nel 2004, Rayko è considerata una delle artiste più amate del Paese e la sua immagine di una colomba è stata adottata come simbolo della resistenza nella guerra contro la Russia.

Il crollo della diga ha causato danni enormi, allagando intere regioni, distruggendo case e lasciando senza acqua potabile migliaia di persone, secondo Associated Press. I funzionari ucraini hanno accusato le forze russe di aver deliberatamente distrutto la diga, una mossa che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha successivamente descritto come un atto di “ecoterrorismo”. L’esercito russo ha negato qualsiasi coinvolgimento.

La casa museo di Polina Rayko, situata nella sua città natale, Oleshky, nella regione di Kherson, conservava un prezioso archivio del lavoro e della sua vita. Figlia di contadini, iniziò a dipingere da autodidatta all’età di 69 anni, dopo l’esperienza traumatica della morte della figlia in un incidente d’auto, nel 1994, e del marito, nel 1995. Nel 2002, le morì un altro figlio, per cirrosi epatica. Polina riuscì a incanalare questi lutti – ma anche l’esperienza traumatica della Seconda Guerra Mondiale – nelle sue opere, visioni liriche di fauna e flora, intrise di simbolismo cristiano, sovietico e pagano, realizzate con le vernici più economiche in commercio e direttamente sulle pareti di casa sua.

La prima composizione sui muri risale all’autunno del 1998, tre anni dopo la morte del marito. Quindi, negli anni successivi, i colori iniziarono a ricoprire i soffitti e le porte, i cancelli, la recinzione. Polina iniziò anche a prendere commissioni dalle sue amiche, dipingendo piccole sezioni di muri nelle case e persino i monumenti nel cimitero locale. Poco a poco, la casa è diventata un luogo di pellegrinaggio ed è stata visitata da giornalisti, amanti dell’arte e turisti. Nel 2003, un’associazione locale, interessata alle sue creazioni, prese l’iniziativa di produrre “Road to Paradise”, un opuscolo sulla sua vita e il suo lavoro. La pubblicazione uscì però solo nel 2005, Polina Rajko era morta l’anno prima, il 15 gennaio 2004.

«So che la casa con gli affreschi è sott’acqua», ha scritto su Facebook Simon Khramtsov, a capo di una fondazione che gestisce e promuove il patrimonio di Rayko. Ciò nonostante, Khramstov rimane fiducioso: «Rayko usava dipingere a smalto e lo smalto è forte. Forse le parti del soffitto riusciranno a resistere, se la casa non verrà completamente spazzata via», ha dichiarato a The Art Newspaper.