Un museo degli Stati Uniti offre una ricompensa a chi trova un meteorite

Il Maine Mineral & Gem Museum di Bethel offre una ricompensa di 25mila dollari a chiunque porti un pezzo di meteorite dal peso di almeno un chilo. Non di un meteorite qualsiasi ma di quello che, la scorsa settimana, ha attraversato il cielo sopra gli Stati Uniti nordorientali a una velocità superiore a quella del suono e che, secondo il laboratorio ARES Astromaterials Research and Exploration Science della NASA, era abbastanza grande da creare una piccola palla di fuoco, chiaramente visibile dalla Terra. Niente di preoccupante comunque, nessun rischio da film blockbuster catastrofico.

Gli scienziati di ARES hanno tracciato la caduta della roccia spaziale tramite radar e ritengono che potrebbero esserci vari frammenti sparsi nei fitti boschi vicino al confine canadese intorno a Calais, nel Maine. Darryl Pitt, capo della divisione meteoriti del Mineral & Gem Museum, ha dichiarato alla CNN di essere entusiasta di poter studiare eventuali frammenti del meteorite, perché potrebbero «Contenere informazioni preziose sul sistema solare».

Trovare i frammenti della roccia spaziale però non è proprio semplice come fare una passeggiate in un bosco. L’area in cui potrebbero trovarsi i pezzi non è così scarsamente popolata di persone come quella dove cadono la maggior parte dei meteoriti: l’oceano. Quindi potrebbe scatenarsi una vera corsa al meteorite, considerando la lauta ricompensa messa in palio dal Museo mineralogico. L’identikit però è piuttosto chiaro: si dovrebbero cercare rocce nere, lisce e pesanti, magari con qualche rientranza sulla superficie, che contengano abbastanza metallo da essere magnetiche.

«Per aiutare la scienza, uscire all’aria aperta, trovare un meteorite e poi alzare lo sguardo al cielo e capire che proveniva da Marte e Giove, è un’esperienza piuttosto avvincente», ha concluso Pitt. E non si può certo dargli torto. Per tornare sulla Terra, possiamo pensare che il meteorite più prezioso si chiama Fukang e fu rinvenuto nel 2000, in Cina. Il peso è di circa un chilo, ha circa 4,5 miliardi di anni e il suo valore è di 1,7 milioni di dollari. Ma ci sono anche vari Altri esemplari rari, venduti a prezzi stellari (per esempio, in questa asta del 2022 di Christie’s)