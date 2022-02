Deep Impact! Meteoriti in vendita da Christie’s

Costa Rica, 23 aprile 2019, h 21:07. Un meteorite si schianta sulla cuccia di un pastore tedesco, mancandolo per poco. Tre anni dopo, quello stesso meteorite viene offerto all’asta per $ 40.000 – 60.000, mentre la casetta di Roky – il fortunato sopravvissuto – finisce in catalogo per $ 200.000 – 300.000. Cambio di scenario. Il 16 dicembre 2018 un nomade del Mali trova una strana roccia da 9,085 kg, nel nord del Paese, vicino ad Achemelmel. Il verdetto degli esperti: è il terzo pezzo più grande di Marte sulla Terra, oggi la sua stima è di $ 500,000 – 800,000. Ancora un caso straordinario: 29 milioni di anni fa, tra la Libia e l’Egitto, l’impatto di un asteroide ha trasformato la sabbia in vetro (un processo possibile ad almeno 1600° C). Il risultato: il più grande pezzo di Libyan Desert Glass oggi rinvenuto, valutato tra $ 150,000 e 250,000. Sono loro gli highlights della vendita Deep Impact di Christie’s, una sfilata di 66 oggetti spaziali – letteralmente – disponibili online ancora per 24 ore (qui l’elenco completo).

«Il timore reverenziale e la meraviglia sembrano scarseggiare in questi giorni», commenta Darryl Pitt, curatore della Collezione Macovich da cui provengono diversi lotti della selezione, «ma non quando hai in mano un oggetto proveniente dallo spazio che è più antico della Terra. Un oggetto che ha consegnato i precursori della vita sul nostro pianeta miliardi di anni fa, e poi miliardi di anni dopo ha posto fine al regno dei dinosauri e all’apertura per l’umanità».

Non solo cifre stratosferiche, i prezzi partono da 400 dollari. C’è il cuore di Campo di Cielo, della grandezza di un palmo, frutto di una collisione tra due asteroidi (stima: $ 800 – 1.200). E c’è un esemplare di quella pallasite che, dicono gli esperti, «non solo è rara, rappresentando circa lo 0,2% di tutti i meteoriti conosciuti, ma è anche la più bella sostanza extraterrestre conosciuta» (stima: 12.000-18.000). Proprio come Fukang, il monolito di pallasite che lo scorso luglio, a Londra, ha toccato quota $ 723.000; ma niente a che vedere con l’aggiudicazione di NWA 12691, meteorite lunare venduto da Christie’s, nel 2020, per oltre £ 2 milioni. Last chance to bid, collezionisti. Il pianeta rosso è a portata di click.

Marte, la Luna, gli altri. 5 highlights della vendita di Christie’s