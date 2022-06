600 Swarovski per i termoarredi MAARMO: al via il contest per designer

Dimenticate i classici scaldasalviette da bagno. Anzi, lasciatevi ipnotizzare dal luccichio. MAARMO, azienda specializzata in termoarredi di design ed ecologici, realizzati con polvere di marmo riciclata, lancia “Sparklink Maarmo”, contest rivolto a designer e creativi che dovranno reinterpretare il termoarredo utilizzando fino a un massimo di 600 cristalli Swarovski. I migliori modelli entreranno a far parte di una Temporary Collection esclusiva ed unica. I designer potranno utilizzare i cristalli per abbellire i termoarredi Maarmo, sovrapponendo quindi la brillantezza del cristallo a quella della nobile pietra, a ribadire che eleganza e sostenibilità possono andare di pari passo.

I designer potranno utilizzare il termoarredo come una tela monocolore da decorare, oppure scegliere di utilizzare i cristalli per valorizzare un’immagine o un disegno da stampare sul termoarredo. Sarà possibile utilizzare fino a un massimo di 600 cristalli per ogni opera. Le proposte, corredate da un rendering, dovranno pervenire entro l’8 agosto 2022. Nel mese di settembre saranno scelti e annunciati i migliori cinque progetti, che andranno a comporre la collezione “SparklingMAARMO2022” ed entreranno a far parte del catalogo MAARMO.

«Sostenibilità, Made in Italy e creatività sono gli elementi che da sempre contraddistinguono i nostri termoarredi. I pezzi sono sviluppati e prodotti nella nostra sede di Villotta di Chions, vicino Pordenone, attraverso il recupero dei materiali derivanti della lavorazione del marmo», ha dichiarato Gianpaolo Pezzato, responsabile della divulgazione MAARMO. «Con questo progetto intendiamo coniugare l’innovazione dei nostri processi produttivi con la tradizione della più antica casa di produzione di cristalli del mondo».

Design e saper fare, per la sostenibilità: il metodo MAARMO

Fondata nel 2017, Maarmo realizza termoarredi e scaldasalviette con processi produttivi improntati a riciclo e sostenibilità, con una attenzione particolare al dialogo tra creatività, design e saper fare. A oggi l’azienda impiega sette persone, oltre ad alcuni fornitori artigiani esterni, e ha avviato collaborazioni con architetti e designer di tutta la Penisola.

La materia prima utilizzata per i radiatori è ricavata infatti dagli scarti di marmo, recuperati nelle cave dell’area veronese e lavorati come fossero farine di grano. La formula ha permesso di generare una linea di termoarredi dal design ricercato e unico e che non necessita di una fase di cottura ma di una dolce fase di stagionatura, che dura dalle 48 alle 72 ore. Si passa poi alla verniciatura, realizzata esclusivamente con vernici a base d’acqua. Ne deriva un prodotto semiliquido, steso manualmente ed è all’interno che vengono posate le canalette per il passaggio dell’acqua calda (termoarredo idronico) oppure le resistenze elettriche (termoarredo elettrico). Una volta composto, il termoarredo viene fatto stagionare per 2 o 3 giorni, per una completa solidificazione del materiale. Non avviene nessuna fase di cottura dunque ma solo una lenta stagionatura che, d’estate, avviene all’aria aperta.

Tutti i termoarredi, sia la versione elettrica che idronica, a fine vita, una volta tolti gli elementi strutturali riscaldanti, come il rame o le resistenze elettriche, possono essere rimacinati per rientrare nel ciclo produttivo. In questo senso Maarmo agisce creando flussi circolari di materia, capaci di rigenerarsi. Inoltre, essendo tutti i processi produttivi eseguiti a basse temperature, le quantità di energia usate sono minime. Per chiudere il ciclo green, per ogni radiatore venduto l’azienda pianta un albero.