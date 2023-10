Arteam Cup 2023, aperto il bando: la mostra dei finalisti a Savona

C’è tempo fino al 25 ottobre 2023 per partecipare all’ottava edizione di Arteam Cup, il premio d’arte contemporanea promosso dall’associazione culturale Arteam, con sede ad Albissola Marina. A tema libero, il premio è diviso in tre sezioni: Pittura, che include anche disegno, illustrazione, incisione e grafica; Fotografia, che include anche videoarte e new media art; Scultura, che include anche installazione.

La prima edizione di Arteam Cup si è tenuta nel 2015 a Venezia in concomitanza con la Biennale Arte, quindi la manifestazione si è spostata, nel 2016, in Piemonte, ad Alessandria, nella suggestiva sede di Palazzo del Monferrato. L’edizione 2017 si è tenuta al BonelliLAB di Canneto sull’Oglio (MN – Lombardia) e, nel 2018, è approdato a Forlì negli spazi della Fondazione Dino Zoli. L’edizione 2019 si è volta in Liguria, a Sanremo (IM), a Villa Nobel, mentre l’edizione 2020 (conclusasi poi nel 2021 a causa delle chiusure dovute ai lockdown) è ritornata alla Fondazione Dino Zoli. Con l’edizione 2022, Arteam Cup fa tappa ancora in Liguria. La mostra degli artisti finalisti si terrà infatti, dal 25 novembre 2023 al 6 gennaio 2024, a Savona, nel Palazzo del Commissario sulla Fortezza del Priamar.

A mostra inaugurata, la Giuria decreterà i tre vincitori di categoria e sceglierà tra questi il Vincitore Assoluto. I tre vincitori di Sezione si aggiudicheranno una mostra personale in spazio pubblico o privato, o galleria d’arte, un testo critico strettamente legato alla mostra personale e alla pubblicazione del catalogo, una monografia realizzata dall’editore Vanillaedizioni, un percorso formativo/creativo e una consulenza annuale con gestione immagine e brand identity, oltre a consulenza e servizi Arteam Professional per tutto il 2024, che includono benefit di comunicazione e visibilità. A questi riconoscimenti si potranno aggiungere anche residenze d’artista, progetti arte/impresa, partecipazioni a mostre collettive, progetti curatoriali. Il vincitore assoluto si aggiudicherà il Premio Espoarte, comprendente, tra l’altro, 2.500 euro a titolo di premio d’acquisto.

La Giuria della ottava edizione di Arteam Cup, che avrà il compito di selezionare gli artisti che parteciperanno alla mostra collettiva del Premio Arteam Cup 2023, è composta da sei membri: Daniele Capra, critico d’arte e curatore indipendente, Matteo Galbiati, critico d’arte e docente, Direttore web Espoarte e membro interno di Arteam, Azzurra Immediato, storica dell’arte, curatrice e critica, Mattia Lapperier, storico dell’arte, curatore indipendente e docente, Giulia Ronchi, Direttrice Responsabile di exibart, Livia Savorelli, Direttore Editoriale Espoarte, membro interno di Espoarte.

Per partecipare ad Arteam Cup 2023 ci sono tre modalità. Iscrizione gratuita per gli artisti UNDER 30 (cioè nati dopo il 31 dicembre 1993), iscrizione inclusa nel tesseramento Arteam oppure iscrizione con quota. La candidatura ad Arteam Cup avviene tramite il sito e permette di partecipare alla selezione con tre opere.