C’è tempo fino al 26 marzo 2023 per partecipare ad Artefici del Nostro Tempo, concorso ideato dal Comune di Venezia, giunto quest’anno alla quarta edizione e rivolto agli artisti emergenti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Considerato tra i premi più seguiti e significativi nel panorama dell’offerta giovanile in ambito artistico, Artefici del Nostro Tempo consente agli autori under 35 vincitori di ciascuna categoria, di presentare le proprie opere all’interno del Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale, tra le sedi espositive più prestigiose e privilegiate al mondo.

L’edizione di Artefici del nostro tempo 2023, oltre a confermare le discipline artistiche del Design del Vetro, Fotografia, Pittura e Street Art, la sezione New Media Art, Illustrazione digitale, Video Arte e Stampa 3D, introduce due nuove sezioni: Design dell’Arredo Urbano e Design d’Interni, per ampliare lo spettro dei linguaggi creativi praticati dalla contemporaneità.

Ogni disciplina sarà giudicata da un’apposita giuria di esperti incaricati di selezionare le dieci opere migliori; tra queste, le prime in assoluto, saranno esposte presso il Padiglione Venezia della Biennale Architettura, la cui vernice sarà il 20 maggio prossimo. La mostra collettiva delle opere posizionatesi dal secondo al decimo posto per ciascuna categoria, sarà invece ospitata, da fine giugno a dicembre, come già per le precedenti edizioni del premio, presso il Padiglione 29 di Forte Marghera, luogo deputato alla cultura e creatività artistica giovanile. Al primo classificato per la disciplina di Street Art, infine, sarà riservata un’apposita superficie murale, identificata nell’ambito del territorio comunale, dove sarà realizzata l’opera.

La partecipazione al concorso è gratuita e ai primi tre classificati per ogni categoria saranno assegnati anche dei premi in denaro così come indicato all’art. 9 del bando di concorso. La domanda di partecipazione va presentata entro le ore 23:59 del 26 marzo 2023 tramite compilazione di apposito modulo, accessibile su questo sito.

“Artefici del nostro tempo” è realizzato in collaborazione con Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Forte Marghera, Vela Spa e Venis Spa.