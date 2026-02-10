Artefici del nostro tempo 2026: torna il premio che fa esporre alla Biennale

È online il bando 2026 di Artefici del nostro tempo, la call for artist del Comune di Venezia in collaborazione con la Fondazione Musei Civici dedicata a giovani artisti tra i 18 e i 35 anni, nata per dare forma al presente attraverso lo sguardo delle nuove generazioni. L’edizione di quest’anno del concorso si intreccia con la 61ma Mostra Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia e prende ispirazione dal tema della curatrice Koyo Kouoh, In Minor Keys: un invito ad ascoltare l’impercettibile, a dare valore alle sfumature, alle presenze che richiedono una sensibilità affinata per essere colte.

«La tonalità minore, in musica, allude tanto alla struttura di un brano quanto ai suoi effetti emotivi. Le tonalità minori rifiutano il fragore orchestrale e le marce militari dal passo cadenzato, e prendono vita nei toni sommessi, nelle frequenze più basse, nei mormorii, nelle consolazioni della poesia — tutti varchi di improvvisazione verso l’altrove e l’altrimenti. Le tonalità minori richiedono un ascolto che interpelli le emozioni e che, a sua volta, le sostenga», si legge nello statement curatoriale della compianta Kouoh.

Il connubio tra Artefici del nostro tempo e la Biennale Arte si traduce anche in un’opportunità unica per i vincitori che, come ormai da tradizione, vedranno esposte le proprie opere presso il Padiglione Venezia, uno dei più prestigiosi palcoscenici della scena artistica internazionale.

Le categorie artistiche per l’edizione 2026 sono quattro: Pittura, Videoarte e fotografia, Scultura e design del vetro, Arte pubblica e street art. Le prime tre opere classificate per ciascuna categoria artistica riceveranno un premio in denaro: 5mila euro per la prima classificata, 3mila per la seconda, mille alla terza. Gli artisti che otterranno il secondo e terzo premio esporranno nel nuovo spazio espositivo delle Casermette di Forte Marghera a Mestre. È inoltre confermata anche per questa edizione l’assegnazione di due residenze d’artista presso lo spazio per la produzione culturale dell’Emeroteca dell’Arte a Mestre.

La partecipazione al concorso è gratuita, la domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 dell’1 marzo 2026. Ulteriori informazioni e bando completo sono disponibili qui.