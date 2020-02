Artefici del Nostro Tempo è il concorso che ti porta alla Biennale di Venezia

Ritorna anche quest’anno Artefici del Nostro Tempo, concorso ideato dal Comune di Venezia, giunto alla seconda edizione e rivolto ai giovani artisti emergenti di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Ai partecipanti verrà chiesto di rispondere, con le loro opere, all’interrogativo “How will we live together? (Come vivremo insieme?)”, tema centrale della prossima Biennale di Architettura 2020, presentata in streaming proprio questa mattina. Saranno dieci le opere selezionate per ciascuna sezione – design del vetro, fotografia, fumetto e illustrazione, pittura, poesia visiva, video clip musicali e street art – e potranno essere presentate da singoli artisti o da collettivi. Le opere selezionate saranno esposte al pubblico presso alcune sedi espositive del Comune di Venezia, in concomitanza con la 17ma Mostra Internazionale di Architettura, che si svolgerà dal 23 maggio al 29 novembre 2020. Per l’occasione, sarà realizzato anche un catalogo.

La domanda di partecipazione al bando di Artefici del Nostro Tempo dovrà essere inviata entro il 15 marzo 2020, alle ore 23:59. Qui tutte le informazioni.

Artefici del Nostro Tempo è un progetto del Comune di Venezia, in collaborazione con Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Forte Marghera, Fondazione Bevilacqua La Masa, Istituzione Bosco e Grandi Parchi, Venis Spa e Consorzio Promovetro Murano.