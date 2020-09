L’associazione culturale friuliana SpiceLapis, promotrice dell’illustrazione, della cultura artistica, architettonica e urbana, in collaborazione con l’associazione Arte & Architettura e con il supporto di PAFF! – Palazzo Arti Fumetto Friuli, istituzione dedicata alla promozione e alla diffusione della cultura artistica e architettonica attraverso attività espositive, formative ed editoriali, ha aperto la il bando “Cartoline! Immaginario cosmico timbrato”, nell’ambito del Mini Festival Diffuso di Arte Postale. L’obiettivo è quello di promuovere le bellezze del nostro Paese: un luogo in cui arte, architettura, cibo, ambiente e territorio si fondono per creare un mix unico e straordinario. Questo è il punto di partenza per la call internazionale aperta a tutti i creativi e gli illustratori per chiamati alla realizzazione di una cartolina illustrata, delle dimensioni massime di 12 x 17 cm, che racconti il nostro territorio attraverso le arti, l’architettura e gli aspetti culturali dei luoghi delle nostre vacanze, compreso anche un livello formativo con laboratori itineranti di disegno e workshop in collaborazione con i partner del festival.

Come partecipare alla call di “Cartoline”? Le opere potranno essere inviate entro il 15 ottobre e saranno il fulcro espositivo della prossima edizione del Mini Festival, in programma nei mesi successivi all’interno di più mostre dislocate tra le province di Pordenone e Udine. All’interno del Mini Festival, la sezione “La città illustrata” sarà dedicata a un approfondimento sul tema dello spazio urbano attraverso laboratori itineranti di disegno, workshop e passeggiate architettoniche alla scoperta della città. Per tutte le informazioni a riguardo, potete dare un’occhiata qui.

E il tema della valorizzazione e della promozione della cultura italiana, attraverso il turismo di prossimità, è l’oggetto anche di un altro bando di content marketing, lanciato dal MiBACT in collaborazione con Invitalia. Per partecipare a “Viaggio in Italia. Nuovi modi di raccontare il turismo” c’è tempo fino al 2 ottobre e qui trovate tutte le informazioni.