Casasanvito lancia le open call 2026 per residenze d’artista nelle Marche

È aperta fino al 31 gennaio 2026 la open call di Casasanvito, residenza per artisti con sede a Monte San Vito, nel cuore delle Marche. Il bando selezionerà partecipanti per una residenza in programma dal 29 agosto al 13 settembre 2026, pensata come nuovo formato all’interno delle attività di Casasanvito e dedicata a un periodo di ricerca concentrato, focalizzato e aperto alla sperimentazione.

Nata dalla volontà di Riccardo Fornezza, che ha scelto di trasformare una dimora settecentesca nel centro storico del borgo marchigiano in uno spazio di produzione e incontro tra pratiche artistiche contemporanee e territorio, Casasanvito si è proposta fin dall’inizio come un progetto che scommette sul tempo lungo, sulla cura e sulla possibilità di restituire all’atto creativo una dimensione meno frenetica e più radicale, lontana dai ritmi dei grandi centri urbani.

Aperta a tutte le discipline artistiche, la call per residenze mantiene l’approccio che caratterizza il progetto: nessuna limitazione di linguaggio o medium, nessun esito formale imposto ma un contesto favorevole allo sviluppo di un lavoro in un arco temporale definito. Ma rispetto al programma ordinario, che prevede l’ospitalità di due artisti al mese e culmina ogni anno in due mostre collettive, questa open call introduce un formato più breve e intensivo, pensato per favorire concentrazione, confronto e sperimentazione.

Gli artisti selezionati saranno ospitati all’interno della dimora, che conserva affreschi originali e dettagli ornamentali d’epoca. Gli spazi messi a disposizione comprendono un atelier, aree comuni e camere private con bagno. La casa è concepita come parte attiva dell’esperienza, un ambiente fortemente caratterizzato, con cui gli artisti sono invitati a entrare in relazione.

Centrale nel progetto anche il rapporto con il contesto locale. Monte San Vito e il paesaggio marchigiano saranno parte integrante della residenza. Casasanvito lavora inoltre in connessione con istituzioni regionali e nazionali, contribuendo a rendere visibile la ricchezza culturale di un territorio spesso ai margini dei circuiti più consolidati.

Per tutte le informazioni sulla open call per residenze a Casasanvito, si può compilare questo form.